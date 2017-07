Kandidat za šefa FBI-ja Wray: Zvest bom le zakonom in ustavi

Ruska preiskava se mu ne zdi lov na čarovnice

12. julij 2017 ob 19:52

Washington - MMC RTV SLO/STA/Reuters

Kandidat za novega direktorja ameriške zvezne policije FBI Christopher Wray je v zaslišanju pred senatnim odborom zatrdil, da ob morebitnem imenovanju na položaj ne bo nikogaršnja "marioneta", ampak bo delal v skladu z zakonom in ustavo.

Wray se je predstavil v senatnem odboru za pravosodje, potem ko je ameriški predsednik Donald Trump odpustil njegovega predhodnika Jamesa Comeyja, ker mu ni več zaupal. Comey je sicer menil, da je bil odpuščen, ker ni opustil preiskave o domnevnem ruskem vpletanju v ameriške volitve.

Wray, korporacijski pravnik, je ob predstavitvi oziroma na zaslišanju dejal, da se zaveda, da prevzema položaj, ki ni za tiste s šibkim srcem. Pribil je, da to dela zaradi agentov in tožilcev pri FBI in v pravosodnem ministrstvu, pod katerega spada FBI.

Zvestoba ustavi, zakonom in najboljšim praksam

"Če bom potrjen na položaj, ne bom nikoli dovolil, da bi FBI vodilo kaj drugega kot dejstva, zakon in nepristransko iskanje pravice in pika," je zagotovil v izjavi senatorjem pravosodnega odbora. "Edini pravi način za opravljanje dela direktorja FBI je dosledna neodvisnost, zvestoba ustavi, zakonom in najboljšim praksam ustanove brez strahu, favoriziranja in zagotovo brez ozira na strankarski vpliv," je zatrdil.

Predsednik Trump je preiskavo domnevnega ruskega vmešavanja v ameriške volitve, ki jo zdaj vodi nekdanji direktor FBI Robert Müller, označil za "lov na čarovnice". Wray pa je na to temo dejal, da direktorja Müllerja ne vidi kot nekoga, ki bi lovil čarovnice.

S Trumpom se najbrž ne bi sestal "ena na ena"

Wray je na vprašanje, ali bi se s Trumpom - tako kot Comey - sestal na "štiri oči", odgovoril, da "najbrž ne" oziroma bi se odločil glede na okoliščine. "Mislim, da mora biti odnos med direktorjem FBI-ja in predsednikom profesionalen. Zagotovo pa ne smeta razpravljati o tem, kako naj se vodi konkretna preiskava," je svoje videnje funkcije direktorja FBI-ja pojasnil Wray.

Potrditev ne bi smela biti vprašljiva

Glede na Wrayjeve odgovore na vprašanja senatorjev je skoraj zagotovo, da bo potrjen na položaj, saj demokrati niso dobili nobenega političnega razloga, da skušajo potrditev ustaviti. Republikanci pa o svojem kandidatu niso našli žal besede.

Trump: Bela hiša deluje perfektno

Trump Wrayevega zaslišanja ni pospremil s svojim običajnim tvitanjem. Tvitnil je le zagotovilo, da bo Islamska država kmalu poražena, da je konservativni Washington Times prišel na dan z zgodbo o sodelovanju med demokrati in Rusi, da mediji ne uporabljajo istih standardov za demokrate, ker je menda Clintonova storila vse kaj hujšega. Na koncu pa je zavrnil ugibanja v medijih, da je Bela hiša v razsulu zaradi informacij o njegovem sinu. "Bela hiša deluje perfektno. Osredotoča se na zdravstvo, davčne olajšave, reformo in številne druge stvari. Nimam veliko časa, da bi gledal televizijo," je še tvitnil predsednik ZDA.

A. V.