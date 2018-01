Macron: Ni možnosti za napredek v približevanju Turčije EU-ju

Obisk Erdogana v Parizu

5. januar 2018 ob 19:25,

zadnji poseg: 5. januar 2018 ob 19:33

Pariz - MMC RTV SLO, Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron se je v Parizu sestal s turškim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom. Dejal je, da se ne strinjata glede vprašanja človekovih pravic.

Macron je Erdoganu v Elizejski palači dejal, da morajo demokratične države spoštovati vladavino prava v svojem boju proti terorizmu. Izpostavil je usode študentov, učiteljev in novinarjev v Turčiji, poroča Reuters.

"Naše demokracije morajo biti močne v boju s terorizmom. Obenem pa morajo povsem ščititi vladavino prava," je dejal Macron na skupni novinarski konferenci.



Francoski predsednik je še dejal, da zadnje dogajanje v Turčiji ne omogoča napredka v približevanju Turčije Evropski uniji. Po njegovih besedah bi bilo hinavsko pretvarjati se, da bi lahko odpirali nova poglavja v pridružitvenih pogajanjih. Erdogan je ponovil, da Turčija ne namerava čakati na članstvo v EU-ju v nedogled. "To je za nas zelo utrujajoče. Morda nas bo prisililo v to, da bomo sprejeli odločitev," je dejal. Kakšno odločitev naj bi imel v mislih, ni pojasnil, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Obsežne čistke, ki jih Ankara izvaja po neuspešnem poskusu udara leta 2016, so povzročile hude kritike organizacij za zaščito človekovih pravic in EU-ja. Več kot 140.000 ljudi je bilo namreč odpuščenih, več kot 55.000 uradnikov, policistov, vojakov, sodnikov, profesorjev, novinarjev in aktivistov pa je bilo aretiranih.

Macron je dejal, da je v pogovoru z Erdoganom izpostavil določene primere novinarjev in članov univerze Galatasaray, ni pa pojasnil, katere je navedel.

Erdogan: Novinarji so spodbujali terorizem

Na drugi strani je turški predsednik branil ukrepe oblasti po poskusu udara. Kot je dejal, so nekateri novinarji s svojim pisanjem spodbujali terorizem. Primerjal jih je z vrtnarji, ki zalivajo rastline. "Te vrtnarje imajo ljudje za mislece. Zalivajo v svojih kolumnah v časopisih," je dejal. "Nekega dne pa vidite, da se ti ljudje pred vami pojavijo kot teroristi," je dodal.

Erdogana je vidno razburilo vprašanje francoskega novinarja, ki je dejal, da je turška obveščevalna služba pošiljala orožje v Sirijo. To operacijo so izvedli podporniki Fethullaha Gülna, je dejal Erdogan. Gülen je klerik, ki živi v ZDA, turške oblasti pa ga krivijo za poskus udara, kar sam zanika. Erdogan je francoskega novinarja obtožil, da zveni kot Gülnov podpornik.

B. V.