Merklova opozorila na velika razhajanja v odnosih s Poljsko

Nestrinjanje glede Severnega toka in pravosodne reforme

16. februar 2018 ob 17:21

Berlin - MMC RTV SLO, Reuters, STA

Nemška kanclerka Angela Merkel je po srečanju s poljskim premierjem Mateuszom Morawieckim v Berlinu ocenila, da bo treba storiti še veliko, da se bodo odnosi med državama izboljšali.

Obstajajo velika razhajanja na več področjih, meni Merklova, a ocenjuje, da so vendarle na dobri poti, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Po njenem mnenju na nekaterih področjih že dobro sodelujejo, kot na primer na področju obrambe in zunanje politike, izboljšali pa so se tudi gospodarski odnosi.

Voditelja nemške in poljske vlade se nista strinjala glede načrtovanega plinovoda Severni tok 2, ki naj bi povezal Nemčijo in Rusijo. Merklova meni, da plinovod ne ogroža evropske energetske varnosti, medtem ko Poljska, Ukrajina in baltske države plinovodu nasprotujejo, saj naj bi povečal evropsko odvisnost od ruskega plina ter bi lahko Ukrajino odrezal od prihodkov od pristojbin za transport plina prek plinovoda Južni tok, ki poteka tudi na ozemlju Ukrajine.

Morawiecki brani pravosodno reformo

Poljski premier je srečanje izkoristil tudi za branjenje sporne pravosodne reforme. Evropska komisija namreč opozarja, da Poljska z reformo ogroža neodvisnost pravosodja. Bruselj je zato konec lanskega leta proti Poljski sprožil postopek zaradi domnevnega kršenja temeljnih evropskih načel in vladavine prava, ki lahko privede tudi do odvzema glasovalnih pravic članici Evropske unije.

Merklova se je na skupni novinarski konferenci vzdržala dodatnih kritik na ta račun. Dodala je le, da nemška vlada podpira Bruselj pri svojem delu in da upa na napredek v pogovorih med Evropsko komisijo in Poljsko, še poroča DPA.

J. R.