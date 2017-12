"Shod sramote" proti koruptivnosti izraelskega premierja Netanjahuja

Netanjahu naj bi prejemal darila in vplival na poročanje medijev

3. december 2017 ob 18:02

Tel Aviv - MMC RTV SLO, Reuters, STA

V Tel Avivu se je v soboto zvečer zbralo najmanj 20.000 ljudi, ki so protestirali proti koruptivnosti izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja. Na "shodu sramote" so nasprotovali predlogu zakona, ki namerava omejiti pristojnosti policije in s katerim se Netanjahu domnevno skuša ubraniti pred roko pravice.

Netanjahu je osumljen prejemanja luksuznih darov od svojih premožnih podpornikov, zaradi skrivnega dogovora z urednikom najbolj branega izraelskega dnevnika Yedioth Ahronoth, s katerim naj bi si poskušal zagotoviti pristransko poročanje, pa ga preiskuje policija.

Izraelski poslovnež in hollywoodski producent Arnon Milchan je bil že zaslišan na podlagi obtožb, da je Netanjahuju v zameno za protiusluge podaril drage cigare in druga darila v vrednosti več deset tisoč dolarjev. Milchan zanika, da bila darila povračilo za kakšne protiusluge, poroča Guardian. Časnik Yedioth Ahronoth naj bi poročal v korist Netanjahuja, premier pa bi v zameno pomagal zatreti konkurenčni brezplačnik Israel Hayom.

Zakon, ki ga bo v ponedeljek izraelski parlament obravnaval v drugem in tretjem branju, naj bi omejil pristojnosti policije v sodnih postopkih. Policija je do zdaj tožilstvu po opravljeni preiskavi svetovala, ali naj sledi vložitev obtožnic proti osumljenim ali ne. Kritiki svarijo, da je namen zakona predvsem zaščititi premierja pred roko pravice, medtem ko njegovi zagovorniki vztrajajo, da je namenjen zgolj zaščiti pravic in ugleda osumljencev, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Netanjahu je medtem sporočil, da je poslance pozval, naj zakon spremenijo na način, da bodo preiskave zoper njega iz reform izvzete. "Prosil sem, naj zakon ubesedijo tako, da ne bo zadeval preiskav proti meni," je na Facebooku v svoj zagovor zapisal Netanjahu.

Protestniki imajo "Bibija" dovolj

Protestniki, ki so se sinoči zbrali na bulvarju v prestižni soseski Tel Aviva, so med drugim vzklikali "sramota" in "Bibi, odidi domov". Bibi je vzdevek za Netanjahuja. Včerajšnji shod je sledil rednim protestom pred domom izraelskega generalnega tožilca Avichaija Mandelblita, na katerih se že nekaj mesecev zbirajo vladni nasprotniki. "Bibi in njegova vlada uničujeta državo. Dovolj je bilo korupcije," je v Tel Avivu za Guardian dejal protestnik Michal, ki ni želel biti citiran s polnim imenom. Proteste je podprl tudi opozicijski voditelj Isaac Herzog.

Netanjahu trdi, da je nedolžen

Premier Netanjahu vse obtožbe koruptivnosti odločno zavrača in vztraja, da je tarča "političnega lova na čarovnice" ter da bo kmalu oproščen. Po mnenju kritikov preiskavi proti njemu potekata prepočasi, vlada pa naj bi skušala na različne načine preprečiti, da bi prešli v naslednjo fazo.

J. R.