Hud poraz socialdemokratov v Severnem Porenju - Vestfaliji

Na volitvah v nov deželni parlament v nemški deželi Severno Porenje - Vestfalija so zmagali krščanski demokrati (CDU) Angele Merkel, kažejo izidi vzporednih volitev.

Krščanski demokrati naj bi prejeli 34,5 odstotka glasov, socialdemokrati pa 30,5 odstotka, kar je več kot osem odstotnih točk manj kot na zadnjih volitvah, poroča televizija ZDF. Tokratni izid SPD-ja v tej nemški deželi naj bi bil najslabši v zgodovini.

Na tretjem mestu sledijo liberalci (FDP) z 12 odstotki glasov, pred Alternativo za Nemčijo (AfD) s 7,5 odstotka. Levica naj bi dobila 5 odstotkov glasov, Zeleni, ki so doslej skupaj z SPD-jem vladali v deželi, pa 6 odstotkov.

Volilna udeležba je bila 66-odstotna, kar je precej več kot leta 2012, ko je bila 59,6-odstotna.

Socialdemokrati so doživeli hud poraz, kajti Severno Porenje - Vestfalija, ki ima največ prebivalcev med nemškimi deželami, je bila njihova trdnjava. V njej živi 18 milijonov ljudi oziroma več kot petina nemških volilnih upravičencev, zato so te volitve označene kot "mini" parlamentarne volitve in so kazalnik zveznih parlamentarnih volitev septembra, piše nemška tiskovna agencija DPA.

Schulz napovedal spremembo taktike

Predsednica deželne vlade Hannelore Kraft je po objavi izidov vzporednih volitev že napovedala odstop s položajev namestnice predsednika SPD-ja na zvezni ravni in predsednice deželnega SPD-ja. Kot je dejala, s tem prevzema odgovornost za hud volilni poraz stranke, ki jo na zvezni ravni vodi Martin Schulz. Ta je v prvem odzivu izjavil, da je "bil težek dan za SPD in mene osebno," hkrati pa dodal, da so parlamentarne volitve še daleč. Napovedal je spremembe v strankini politiki in spomnil, da je Emmanuel Macron pet mesecev pred predsedniškimi volitvami v Franciji zaostajal v anketah, "danes pa je predsednik".

Teme promet, varnost, brezposelnost

Kot je pred volitvami poročal Reuters, je želel CDU izkoristiti jezo ljudi zaradi težav v prometu, naraščajočega kriminala, preslabega izobraževalnega sistema in razmeroma visoke brezposelnosti. SPD je namreč v tej deželi vladal večino časa po vojni.

V deželi Severno Porenje - Vestfalija se je lani zgodilo 30 odstotkov vseh prometnih zamaškov. Ob tem se je tam zgodilo 38 odstotkov vseh vlomov. Konservativci glasove tako nabirajo z napovedmi o okrepitvi varnosti, obljubljajo daljše zaporne kazni in več sredstev za varnostne sile. SPD medtem namerava povečati število policijskih kadetov vsako leto na 2.300. Leta 2010 jih je bilo 1.100.

