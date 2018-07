Nemško sodišče: Profil na Facebooku se v primeru smrti deduje

Starša si želita duševnega miru in čustvenega zaključka

12. julij 2018 ob 16:40

Karlsruhe - MMC RTV SLO, STA

Sodišče v Karlsruheju je odločilo, da so osebni podatki na medmrežju, kot je profil na Facebooku, po smrti uporabnika del njegove zapuščine in se dedujejo. Tako bodo starši umrle najstnice lahko dedovali njen profil na Facebooku in ugotovili, zakaj je umrla.

Kot je pojasnil predsedujoči sodišču Ulrich Herrmann, je, ko gre za pisma in dnevnike, tovrstna praksa popolnoma običajna, zato ni nobenega razloga, da bi digitalne vsebine obravnavali drugače, navaja nemška tiskovna agencija DPA.

Starši upajo, da bodo z vpogledom v hčerkin profil dobili pojasnila o okoliščinah njene smrti. Petnajstletna najstnica je umrla konec leta 2012 v Berlinu, ko je padla pod vlak podzemne železnice, pri čemer še vedno ni jasno, ali je to storila namerno ali je šlo za nesrečo. Starši upajo, da bodo s pregledom komunikacije na profilu prišli do pojasnil o tem.

Starša si želita duševnega miru in čustvenega zaključka, poleg tega upata, da bodo podatki na Facebooku razjasnili, ali strojevodji vlaka pripada odškodnina. Do te bi bil upravičen, če je deklo storilo samomor, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Primer se je vlekel vrsto let

Oče in mati pokojne sta kmalu po njeni smrti Facebook prvič zaprosila za dostop do njenih podatkov in preteklih sporočil, a ju je ameriški velikan zavrnil. Facebook je namreč po smrti dekleta njen račun zamrznil in starši do njega niso mogli dostopati niti z veljavnim geslom. Vsebine ameriški koncern ni želel razkriti, ker da imajo tudi prijatelji, ki so s pokojno izmenjavali sporočila na omrežju, pravico do zaščite zasebnosti v digitalnih komunikacijah.

Starši so se zato obrnili na sodišče in to jim je na prvi stopnji dovolilo dostop, kar pa je nato prizivno sodišče v Berlinu leta 2017 razveljavilo, prav sklicujoč se na to, da nemška ustava zagotavlja zasebnost v telekomunikacijah. Primer je zato prišel pred zvezno ustavno sodišče v Karlsruheju, najvišje sodišče v Nemčiji. In to je danes razsodilo, da zasebnost v takšnem primeru ne more biti argument.

K. Št.