Papež: Nasilje ni zdravilo za naš krhki svet

Letos bo umil noge mafijskim skesancem

13. april 2017 ob 12:39

Vatikan/Ljubljana - MMC RTV SLO/STA

Papež Frančišek je ob začetku velikonočnih slovesnosti dejal, da bo moral še odločneje "zahtevati mir na tem svetu, ki je podrejen trgovcem z orožjem, ki služijo s krvjo moških in žensk".

"Nasilje ni zdravilo za naš krhki svet," je dejal za dnevnik La Repubblica. Po njegovih besedah je sicer težko reči, da je svet danes nasilnejši, kot je bil prej. Prav tako je težko ugotoviti, ali so sodobna sredstva komuniciranja in mobilnost okrepila ozaveščenost o nasilju ali so prispevala k temu, da smo se nasilja navadili.

Krizmena maša, nato umivanje nog

Papež je dopoldne v baziliki sv. Petra v Vatikanu pred okoli 3.000 duhovniki daroval krizmeno mašo. V pridigi je pozval duhovnike, naj skrbijo za revne in izobčene. Poudaril je, da Cerkev ne sme biti niti domišljava niti toga. Duhovnike je ob tem povabili k čuječnosti, spodbujanju in pomoči.

Duhovniki so na krizmeni maši ob posvetitvi svete krizme in blagoslovu svetega olja tudi obnovili svoje duhovniške obljube.

Popoldne bo papež obiskal zapornike v zaporu Paliano blizu Rima in jim v skladu s katoliško tradicijo umil noge. Letos bo umil noge mafijskim skesancem. Frančišek je v okviru tradicionalnega obreda na veliki četrtek lani noge umil prebežnikom, predtem pa ženskam in muslimanom. Z umivanjem nog izbranim vernikom se v Cerkvi spomnijo Jezusove zapovedi medsebojne ljubezni.

"Vsi imamo možnost delati napake. Vsi smo se na tak ali drugačen način že kdaj zmotili," je odločitev, da bo noge umival zapornikom, za La Repubblico pojasnil Frančišek. Dodal je, da se, ko stoji pred zapornikom, vpraša, zakaj je spodletelo zaporniku, in ne njemu. "To je skrivnost, ki me privlači k zapornikom," je dodal.

Začetek slovesnosti

Velikonočno tridnevje bo vrhunec doseglo na veliko noč, ko je po verovanju kristjanov Jezus vstal od mrtvih. Škofje po vsem svetu, tudi v Sloveniji, so tako darovali t. i. krizmeno mašo, pri katerih posvetijo oljčno olje, s katerim nato čez leto krščujejo in birmajo. Ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore je krizmeno mašo daroval v ljubljanski stolnici, mariborski nadškof metropolit Alojzij Cvikl pa jo je daroval že v sredo.

Zvečer se bo z večernimi mašami in bogoslužji, na katerih se bodo spomnili Jezusove zadnje večerje z učenci, začelo velikonočno tridnevje. Kot simbol služenja in ljubezni bodo škofje in duhovniki izbranim vernikom pri tem simbolično umili noge. Do zdaj so bili lahko za umivanje nog izbrani le moški, od lani spremenjeni pravilnik pa določa, da so lahko to tudi ženske.

Pri pravoslavcih zvečer bdenje

Pri evangeličanih ta dan ne pripravljajo bogoslužij, saj evharistijo razumejo bolj na simbolni ravni. Po pravoslavnih cerkvah pa na veliki četrtek dopoldne potekajo liturgije, zvečer pa bogoslužja, ki jih imenujejo bdenje. Letos namreč katoličani, evangeličani in pravoslavci veliko noč praznujejo na isti dan.

Velika noč je največji krščanski praznik. Kristjani verujejo, da je Jezus na veliko noč vstal od mrtvih in tako vsem zagotovil večno življenje.

A. P. J.