Parlamentarne volitve v Avstriji: Vodilni politiki pozivajo h glasovanju

Bo skrajna desnica spet del vlade?

15. oktober 2017 ob 13:35

Dunaj - MMC RTV SLO, STA

V Avstriji potekajo parlamentarne volitve, na katerih se zmaga obeta konservativni ljudski stranki. Kancler, predsednik države in zunanji minister pozivajo ljudi, naj se volitev udeležijo.

Svoj glas so že oddali predsednik Alexander Van der Bellen, kancler Christian Kern, zunanji minister in vodja ljudske stranke Sebastian Kurz, predsednica Zelenih Ulrike Lunacek in vodja Neosa Matthias Strolz.

Kern je po oddaji glasu na svojem profilu na družbenem omrežju Facebook pozval k udeležbi na volitvah. "Zelo pomembno je, da greste na volišča in odločite, kaj se bo zgodilo z državo, saj bo v nasprotnem primeru nekdo odločil namesto vas," je dejal premier.



Kurz je izrazil upanje, da bodo volivci in volivke v čim večjem številu glasovali. Kot je dejal pred množico novinarjev po oddaji glasu na Dunaju v četrti Meidling, upa na dober rezultat za svojo stranko, "tako da bodo mogoče resnične spremembe".

H glasovanju je pozval tudi Van der Bellen, ki zatrjuje, da zanj volilna pravica ni luksuz temveč obveza. Pojasnil je, da bo v torek aktualna vlada v skladu z zakonom ponudila svoj odstop, nato pa jo bo prosil, naj naloge opravlja do imenovanja nove. Predsednik sicer verjame, da bo Avstrija dobila proevropsko vlado, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Koalicija s skrajno desnico?

Kanclerski položaj se obeta 31-letnemu Kurzu, s čimer bi ta postal najmlajši voditelj v Evropi. Možna je tudi koalicija ljudske stranke s skrajno desnimi svobodnjaki (FPÖ).

Redne volitve bi morale biti jeseni prihodnje leto, a je razpad velike koalicije med Kernovimi socialdemokrati (SPÖ) in ÖVP-jem privedel do predčasnih volitev.

Prva volišča so bila odprta ob 6. uri, zadnja pa se bodo zaprla ob 17. uri. Objava prvih uradnih rezultatov je predvidena za okoli 19.30, končne uradne rezultate bodo objavili v četrtek, 19. oktobra, ko bodo prešteli še glasovnice, prispele po pošti. Letos so za glasovanje po pošti poslali rekordnih 890.000 glasovnic.

B. V.