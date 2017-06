Podjetje, sokrivo za katastrofo stolpnice Grenfell, ustavilo prodajo vnetljive obloge

Stolpnica gorela kot bakla

26. junij 2017 ob 19:32

London

Arconic, ameriško podjetje, ki je izdelalo oblogo, s katero je bila prekrita nesrečna londonska stolpnica Grenfell, je po svetu ustavilo prodajo svojih prekrivnih plošč Reynobond PE za visoke stavbe. Kot razlog so navedli "težave", ki so jih identificirali po usodnem požaru 14. junija, v katerem je umrlo najmanj 79 ljudi, čeprav je realna številka verjetno precej višja.

Požar je sprožil vrsto preiskav in revizij. Britanska premierka Theresa May, ki se je sicer po dogodku znašla na udaru hudih kritik, je mestne svetnike pozvala, naj pospešijo varnostne teste stanovanjskih blokov po Angliji.

Po poročanju BBC-ja so oblasti tudi odprle še štiri nove preiskave, vključno s smrtjo petletnega Isaaca Paulosa, ki je s svojo družino živel v 18. nadstropju, njegovo truplo pa so našli v 13. nadstropju. Kot razlog Paulosove smrti je navedeno vdihavanje dima. Ena od smrti, ki jo preiskujejo, je tudi tista 24-letne Khadije Saye, nadobudne umetnice, ki ji je ravno letos uspel prodor z razstavo na beneškem Bienalu.

Zaradi plastike stolpnica gorela kot bakla

Vprašanja glede obloge, uporabljene na stolpnici Grenfell, so se pojavila že takoj po požaru. Podjetje Arconic je kasneje potrdilo, da so kot eno od komponent za oblogo uporabili kompozitni polietilen (PE). Snov ima plastično jedro, kar naj bi pospešilo gorenje in naglo širjenje ognja po stolpnici navzgor.

Kot so pojasnili, povsod po svetu nemudoma ustavljajo prodajo ploščic za visoke zgradbe, saj da se porajajo pomisleki glede "nedoslednosti gradbenih predpisov po svetu". Zanimivo je tudi, da je v ZDA in še v nekaterih državah, kot je Nemčija, uporaba Reynobond PE-ja za visoke gradnje že zdaj prepovedana zaradi "širjenja ognja in dima".

Pospešeno testiranje angleških stolpnic

Premierka Mayeva je medtem na sestanku delovne skupine, vzpostavljene po požaru, naročila pospešeno testiranje vzorcev oblog. Tako zdaj poteka analiza sumljivih oblog s kar 600 stolpnic po vsej Angliji, za katere obstaja nevarnost, da bi jih v najhujšem primeru čakala podobna usoda kot Grenfell. Od 60 do zdaj testiranih stolpnic nobena ni prestala varnostnih standardov.

"Ljudje ne bi smeli čakati na rezultate testov, ampak bi morali takoj ukrepati, poklicati gasilce, preveriti stavbe, za katere mislijo, da bi bile lahko vprašljive, vzpostaviti ustrezne ukrepe za zmanjšanje tveganja oz. v skrajnih primerih začeti z evakuacijo, kot ta poteka v Camdnu," je povedal britanski minister za stanovanjsko vprašanje Alok Sharma.

Stolpnica "kazila sosesko"

Verjetno ni treba posebej poudarjati, da je večina stanovanjskih blokov s pomanjkljivimi varnostnimi in protipožarnimi ukrepi socialnih stanovanj, v katerih bivajo revnejši sloji in priseljenci. Stolpnica Grenfell je stala v okrožju Kensington, znanem kot bogataški okoliš, leta 1974 zgrajena 24-nadstropna stolpnica pa je bila ravno lani obnovljena.

V sklopu obnove so stolpnico tudi "oblekli" v zgoraj omenjene plastične plošče, katerih cilj je bil samo en - estetski. Ne ravno lična leta 1974 zgrajena stolpnica je namreč kazila podobo elitne soseske, zato so jo skušali narediti predvsem bolj očem prijetno (za premožne sosede), pri čemer pa so varnostne standarde povsem prezrli.

Prenova je stala 8,7 milijona funtov, po nekaterih izračunih pa bi protipožarna obloga stala le pičlih 5.000 funtov več (2 funta več na kvadratni meter), je poročal The Times.

