Ruska policija prijela Navalnega. Protesti v več ruskih mestih.

Navalni je pozval k bojkotu volitev

28. januar 2018 ob 10:09,

zadnji poseg: 28. januar 2018 ob 15:51

Moskva - MMC RTV SLO, STA

Ruska policija je v Moskvi vdrla na sedež glavnega opozicijskega voditelja Alekseja Navalnega in prijela več članov njegove ekipe, kasneje tudi samega Navalnega. Navalni je sicer ravno za danes pozval k demonstracijam po vsej državi.

Navalni je ljudi pozval, naj se uprejo oblastem in kljub prepovedim in grožnjam z množičnimi aretacijami pridejo na zborovanja. Pozval je tudi k bojkotu predsedniških volitev 18. marca, na katerih sam ne sme kandidirati zaradi obsodbe na pogojno zaporno kazen.

Pri vdoru v prostore Navalnega si je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP policija pomagala tudi z žago. Policija je želela prekiniti prenašanje protestov z ruskega Daljnega vzhoda, kjer so se začeli prej.

Kot so sporočili člani ekipe Navalnega, jih je policija več prijela, prijeli pa so tudi že več njegovih podpornikov v več pokrajinah. Policija je pridržala tudi Navalnega, ko je bil na poti na zborovanje v Moskvi. "Pridržali so me. A to nič ne pomeni, pridite na Tversko ulico," je sporočil prek Twitterja. Oblasti so proteste v Moskvi in Sankt Peterburgu prepovedale.

Protesti na vzhodu Rusije in v Sibiriji so se začeli že zjutraj, glavna v Moskvi in Sank Peterburgu pa sta se začela opoldne po srednjeevropskem času. V mestih Irkutsk, Kazan, Čeljabinsk in Nižni Novgorod se je zbralo po nekaj sto ljudi, poroča RT.

O manjših protestih, ki so potekali brez aretacij in izgredov, poročajo tudi iz mest Vladivostok, Murmansk, Kaliningrad in Volgograd.

Tisoč protestnikov v Moskvi

Kljub prepovedi se je tudi na ulicah Sankt Peterburga in Moskve zbralo več podpornikov. Po ocenah policije se je v Moskvi zbralo okoli tisoč ljudi.

B. V., J. R.