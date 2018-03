Savdska Arabija želi kupiti 48 britanskih lovcev Typhoon

Mohamed bin Salman obiskal London

10. marec 2018 ob 13:04

London - MMC RTV SLO

Savdski prestolonaslednik Mohamed bin Salman in britanski obrambni minister Gavin Williams sta podpisala memorandumu o savdskem nakupu 48 britanskih lovcev Typhoon.

Britanski proizvajalec orožja, podjetje BAE Systems, je sporočil, da je podpis memoranduma "pozitiven korak k dogovoru o pogodbi z našim cenjenim partnerjem", poroča BBC.

Do namere o nakupu prihaja dva meseca po tem, ko je proizvajalec oznanil odpuščanje okoli 2000 ljudi zaradi manjšega zanimanja za letala Typhoon. Vrednost delnic podjetja je po oznanitvi dogovarjanja za nakup narasla za dva odstotka, čeprav vrednost posla še ni razkrita. Šlo naj bi sicer za več milijard funtov vredno pogodbo.

Izvršni direktor podjetja BAE Systems Charles Woodburn je dejal, da so v podjetju "zavezani podpori savdskega kraljestva v posodobitvi savdskih oboroženih sil in razvoju ključnih industrijskih zmožnosti, pomembnih za uresničitev Vizije 2030". Gre za načrt spreminjanja gospodarske in socialne slike države. Riad želi med drugim zmanjšati odvisnost od prihodkov od nafte, razviti javne storitve na področju zdravstva in izobraževanja ter posodobiti in razviti infrastrukturo.

Medtem je Velika Britanija na udaru kritik zaradi oboroževanja in podpore Savdske Arabije pri njenem vojaškem posredovanju v Jemnu. Vojaška koalicija pod vodstvom savdske kraljevine od marca 2015 napada hutijevske upornike v tej državi. Po podatkih ZN-a je za smrt večine od več kot 5.000 civilistov odgovorna koalicija, ki jo vodi Riad.

Kampanja proti trgovini z orožjem je lani želela doseči prepoved prodaje orožja, a je britansko višje sodišče odločilo, da britanska prodaja orožja Savdski Arabiji kljub njeni vpletenosti v vojno v Jemnu ni nezakonita. V kampanji proti trgovini z orožjem trdijo, da Velika Britanija s prodajo krši humanitarno pravo.

Večmilijardni posli med Londonom in Riadom

Veliko Britanijo je skupaj s pomembno delegacijo obiskal savdski prestolonaslednik bin Salman. Britanska vlada je sporočila, da sta se državi v času obiska dogovorili o trgovini in vlaganjih v vrednosti 65 milijard funtov (73 milijard evrov).

