Ši prispel na Florido, kjer ga čaka zahtevna agenda s Trumpom

EU je razširila sankcije proti Pjongjangu

6. april 2017 ob 09:23,

zadnji poseg: 6. april 2017 ob 21:42

Ameriški predsednik Donald Trump na svojem posestvu Mar-a-Lago na Floridi na uradnem obisku gosti kitajskega kolega Ši Džinpinga. Med glavnimi temami srečanja bosta gospodarsko sodelovanje in Severna Koreja.

Kot je že pretekli teden tvitnil Turmp, bo "srečanje zelo zahtevno." Po dvostranskih pogovorih bo zvečer potekal slavnostni banket, uradni obisk pa se bo končal s petkovim delovnim kosilom, poroča BBC, ki dodaja, da se sogovornika najverjetneje ne bosta odpravila na golf, ki je sicer Trumpova najljubša prostočasna aktivnost. Kitajska je namreč v okviru protikorupcijskega boja prepovedala igranje golfa. Vladajoča komunistična partija je namreč pred dvema letoma 88 milijonom pripadnikom stranke prepovedala članstvo v klubih za golf, fitnesih in drugih ekskluzivnih klubih.

Ena od glavnih tem srečanja bo Severna Koreja

Potem ko je Severna Koreja v sredo izstrelila balistično raketo, je ameriški predsednik Donald Trump govoril s predstavniki Japonske in Južne Koreje, Severna Koreja pa bo pomembna tema tudi med obiskom kitajskega predsednika Ši Džinpinga v ZDA.

Trump se je v sredo po telefonu pogovarjal z japonskim premierjem Šinzom Abejem in mu zagotovil, da bodo ZDA nadaljevale gradnjo svojih vojaških zmogljivosti za obrambo pred morebitnim napadom Severne Koreje, so sporočili iz Bele hiše.

Abe je po pogovoru dejal, da je Trump ponovil, da so odprte vse možnosti v zvezi s severnokorejskim jedrskim in raketnim programom. Abe je še dejal, da se oba voditelja strinjata, da je bila najnovejša severnokorejska izstrelitev rakete "nevarna provokacija in resna grožnja", poroča Reuters. "Predsedniku sem povedal, da Japonska pozorno spremlja odzive Kitajske na severnokorejsko vprašanje," je novinarjem dejal japonski premier.

Južna Koreja je medtem uspešno poskusno izstrelila balistično raketo domače izdelave, ki lahko doseže kateri koli predel Severne Koreje. Južna Koreja je raketo izstrelila dan po tem, ko je Severna Koreja v Japonsko morje izstrelila svojo raketo. Južnokorejski poznavalci menijo, da je izstrelitev južnokorejske rakete z dosegom 800 kilometrov močno svarilo Pjongjangu.



Trump je že večkrat dejal, da želi, da Kitajska bolj izkoristi svoj gospodarski vpliv na Pjongjang in ga poskuša prisiliti, naj omeji svoj jedrski in raketni program. Peking po poročanju Reutersa medtem sporoča, da nima odločilnega vpliva na Severno Korejo.

Trump je pred srečanjem s Šijem opozoril, da so ZDA pripravljene same ukrepati proti Severni Koreji, če Kitajska ne bo povečala pritiska na režim v Pjongjangu.

Kitajska medtem ostro nasprotuje namestitvi ameriškega protiraketnega sistema THAAD na ozemlju Južne Koreje. V Pekingu namreč sistem vidijo tudi kot grožnjo Kitajski, čeprav je uradni namen THAAD-a obramba pred raketami iz Severne Koreje.

Trump razjezil Peking

Trump je oblasti v Pekingu razjezil, ker je pod vprašaj postavil spoštovanje politike "ene Kitajske", ki je temelj odnosov med državama. Kitajski je zagrozil tudi s trgovinsko vojno. Sredi februarja je Trump sicer potrdil ameriško zavezo politiki "ene Kitajske".

Še eno pomembno vprašanje v ameriško-kitajskih odnosih je Južnokitajsko morje, po katerem potekajo pomembne mednarodne trgovinske poti. Kitajska, ki si skoraj v celoti lasti domnevno z naravnimi viri bogato morje, krepi vojaško navzočnost na tem strateško pomembnem območju. Dele morja pa hočejo zase tudi Filipini, Brunej, Malezija, Vietnam in Tajvan.

EU razširil sankcije proti S. Koreji

Zaradi jedrskih in raketnih poskusov je Evropska unija razširila sankcije proti Pjongjangu; med drugim je prepovedala vlaganja v nove sektorje, prepovedali pa so tudi zagotavljanje nekaterih storitev fizičnim in pravnim osebam. Ob tem so Severno Korejo pozvali, naj se vrne za pogajalsko mizo ter opusti vse jedrsko orožje, obstoječe jedrske programe, programe balističnih raket in drugo orožje za množično uničevanje.

