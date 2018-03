Sirske vladne sile odrezale največje mesto v Vzhodni Guti

V ofenzivi ubitih skoraj 1.000 civilistov

10. marec 2018 ob 18:35

Damask - MMC RTV SLO, STA

Sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada so največje mesto v Vzhodni Guti odrezale od preostanka enklave pod nadzorom upornikov. Območje je zdaj razklano na tri dele.

Režimska vojska je po poročanju Sirskega observatorija za človekove pravice zavzela glavno prometnico, ki povezuje mesti Duma in Harasta. Ob tem naj bi zavzela še mesto Misraba, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vzhodna Guta, ki velja za zadnje oporišče upornikov blizu Damaska, je razdeljena na mesto Duma in njeno okolico, ki so jo vladne sile tudi obstreljevale, Harasto in preostanek enklave na jugu. Vladne in provladne sile od 18. februarja vodijo ofenzivo zoper to območje, ki naj bi bilo zdaj polovično že v rokah Damaska.

Po podatkih sirskega observatorija je bilo doslej v ofenzivi ubitih več kot 975 civilistov, med njimi več kot 250 otrok, več sto je poškodovanih. ZN je bombardiranje označil za "nesprejemljivo", saj da predstavlja "kolektivno kaznovanje civilistov". Vojska medtem sporoča, da želi območje osvoboditi "teroristov". Med uporniškimi silami na tem območju so tudi džihadisti.

V petek je v Vzhodno Guto, kjer naj bi živelo okoli 400.000 ljudi, le uspelo prispeti konvoju ZN-a s pomočjo. Prejšnje poskuse je preprečilo obstreljevanje.

B. V.