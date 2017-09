Sirski uporniki SDF poročajo o napadu ruskih sil

Deir Ezor zadnja pokrajina pod nadzorom IS-a

16. september 2017 ob 21:28

Deir Ezor - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Sirske demokratične sile (SDF), ki se ob podpori ZDA na vzhodu Sirije borijo proti skrajni skupini Islamska država (IS), so sporočile, da je bilo v letalskih napadih ruskih in sirskih sil ranjenih šest njenih pripadnikov.

"16. septembra 2017 ob 3.30 (2.30 po srednjeevropskem času) so letala Rusije in sirskega režima streljala na naše sile vzhodno od reke Evfrat na območju Al Sinaja," je sporočila skupina, ki jo sestavljajo arabski in kurdski borci.

SDF je sirsko vlado obtožil oviranja njihovih borcev. "Takšni napadi porabljajo energijo, ki bi morala biti porabljena proti terorizmu in odpirajo vrata stranskim konfliktom," so še zapisali.

Al Sinaja, ki leži približno sedem kilometrov od vzhodnega brega Evfrata, je industrijsko območje severovzhodno od mesta Deir Ezor.

Deir Ezor zadnje oporišče IS-a

Pokrajina Deir Ezor je še zadnje oporišče IS-a v Siriji. Sirska vojska in milice pod okriljem Irana prodirajo iz zahoda, medtem ko SDF s podporo ZDA napreduje iz vzhodne strani. Koalicija pod vodstvom ZDA je sporočila, da SDF ne namerava vstopiti v mesto Deir Ezor, kjer je sirska vojska pred nedavnim zlomila odpor IS-a, ki je mesto nadziral tri leta.

Prvi konflikti med skupinama že junija

Konflikta med obema stranema v skupnem boju proti IS-u se boji tudi mednarodna skupnost, saj bi ta lahko sprožil nova trenja med velesilama Rusijo in ZDA. Prvi tovrstni konflikt se je sicer zgodil junija, ko je SDF sirsko vojsko obtožil bombardiranja njihovih položajev v Raki, vojska ZDA pa je v sirskem zračnem prostoru sestrelilo vladno letalo.

Evrat kot razmejitvena črta

Po besedah uradnikov naj bi se začeli pogovori o določitvi uradne razmejitvene črte med skupinama. Do zdaj je razdelitvena linija nepotrjeno potekala po reki Evfrat.

J. R.