Španski preiskovalci iščejo izginulega imama, ki naj bi radikaliziral mlade

Policija išče tri ljudi

20. avgust 2017 ob 12:54

Barcelona - MMC RTV SLO, STA

Po napadih v Barceloni in Cambrilsu španska policija še vedno išče voznika kombija, pa tudi izginulega islamskega imama Abdelbakija Es Satija, ki je morda umrl v eksploziji v mestu Alcanar.

Oblasti sumijo, da je imam radikaliziral veliko mladih v mestu Ripoll, vključno s tistimi, ki so izpeljali teroristična napada. Gre za starega znanca policije, ki naj bi nekaj časa preživel v zaporu, kjer je spoznal teroriste, povezane z bombnim napadom na vlak v Madridu marca 2004, v katerem je umrlo 191 ljudi. Odgovornost za najhujši teroristični napad v Evropi je takrat prevzela teroristična mreža Al Kaida.

Policijski viri in španski mediji pravijo, da je Es Satty morda umrl v sredni eksploziji v hiši v Alcanarju južno od Barcelone. V hiši so morda pripravljali eksplozivne naprave, s katerimi bi izvedli še veliko večji napad, po poročanju BBC-ja meni katalonska policija, ki je odstranila na desetine plinskih jeklenk.

Časnik El País je poročal, da je policija na prizorišču našča ostanke najmanj treh ljudi, njihova identiteta pa še ni ugotovljena.

Tarča napada Sagrada familia?

Nekateri španski mediji poročajo, da so džihadisti želeli z eksplozivi napasti znamenito barcelonsko cerkev Sagrada familia (sveta družina).

Španska policija je medtem sporočila, da išče še tretjega osumljenca, Youssefa Aallaaja, pri čemer ni znano, kakšno vlogo naj bi imel. Tudi on je morda umrl v eksploziji v Alcanarju. Ob tem še vedno poteka lov na Younesa Abouyaaqouba, ki naj bi vozil kombi v napadu, v katerem je umrlo 13 ljudi, več kot 120 pa je bilo ranjenih.

Policijska operacija poteka na severovzhodu pokrajine Girona. Nadzor je poostren tudi na špansko-francoski meji.

Maša v spomin na žrtve

V omenjeni baziliki so se z mašo spomnili 14 žrtev terorističnih napadov. Ob 13 smrtnih žrtvah v Barceloni je ena ženska umrla v napadu v Cambrilsu. Maše so se udeležili tudi španski kralj Filip in kraljica Letizia ter premier Mariano Rajoy in predsednik katalonske avtonomne skupnosti Carles Puigdemont.

Pred baziliko, kjer se je zbralo več sto ljudi, so bili nameščeni težko oboroženi policisti, okolico pa so nadzirali še ostrostrelci.

Zvečer se bo žrtev napadov z minuto molka spomnilo tudi predvidoma 100.000 ljudi na nogometnem stadionu Camp Nou, kjer bo Barcelona odigrala prvo tekmo v sezoni.

B. V.