Steve Bannon ustanavlja fundacijo za podžiganje skrajne desnice v Evropi

Nekdanji glavni strateg Bele hiše si želi konkurirati Sorosovemu vplivu

21. julij 2018 ob 19:13

Washington - MMC RTV SLO

Steve Bannon, nekdanji glavni strateg Bele hiše, je razkril načrte za ustanovitev fundacije v Evropi, katere namen bi bil podžiganje desničarskega populizma po celini.

Bannon, ki je bil nekakšna desna roka Donalda Trumpa od predvolilne kampanje pa do avgusta lani, pravi, da si s svojo fundacijo želi konkurirati bolj ali manj liberalni fundaciji Open Society poslovneža in aktivista Georgea Sorosa.

Sorosova fundacija je od ustanovitve leta 1984 namenila 32 milijard dolarjev v podporo demokratičnim procesom v Evropi.

"Soros je briljanten. Zloben, a briljanten," je dejal Bannon za Daily Beast.

Leto dni navezovanja stikov

Fundacija, imenovana The Movement (Gibanje), bo nudila izvajanje javnomnenjskih raziskav, svetovanje pri komunikacijah in raziskovalno dejavnost za mrežo desničarskih strank po Evropi, ki uživajo vse več podpore.

Bannon se je v zadnjem letu dni srečal že s številnimi desničarskimi politiki po Evropi, vključno z nekdanjim vodjo Ukipa Nigelom Farageem, Marine Le Pen in Viktorjem Orbánom.

Kot je povedal Bannon, si je zamislil "superskupino" znotraj Evropskega parlamenta, ki bi lahko po volitvah maja 2019 predstavljala tudi do tretjino vseh evropskih poslancev. Nekdanji predsednik desničarskega portala Breitbart News je dejal tudi, da namerava po novembrskih vmesnih volitvah v ZDA preživeti polovico časa v Evropi.

In čeprav si Bannon želi konkurirati Sorosu po vplivu na stari celini, bo začel skromnejše in bo v svoji fundaciji s sedežem najverjetneje v Bruslju zaposloval le okoli deset ljudi s polnim delovnim časom. Če se bodo volitve 2019 izkazale za uspešne za desnico, se bo fundacija nato razširila.

Bannon sicer ne razkriva, koliko finančnih sredstev bo namenil za lansiranje "Gibanja", niti, kdo bodo njegovi investitorji.

Iskanje mesta pod soncem

Kot piše Guardian, ima Bannon, potem ko je moral zapustiti Belo hišo, kar nekaj težav s pozicioniranjem, njegova kampanja, da bi več deset republikancev v senatu zamenjal z novimi, radikalnejšimi obrazi, pa je bila popolnoma neuspešna.

"Ljudje se začenjajo zavedati, da je gibanje proti esteblišmentu neke vrste luksuz, ki si ga trenutno ne moremo privoščiti," je dejal Bannon maja za New York Times.

Je pa Bannon optimističen do svojega potencialnega vpliva na evropskem odru, še posebej, ker so podporniki brexita zmago dosegli s proračunom zgolj sedem milijonov funtov. "Ko so mi povedali, da so porabili sedem milijonov, sem jih vprašal, ali mislijo 70. Kaj za vraga?! Sedem milijonov ti ne kupi ničesar. Ne kupi ti Facebookovih podatkov, ne kupi ti oglasov, nič. Ampak za sedem milijonov jim je uspelo spraviti peto največje gospodarstvo na svetu iz EU-ja!"

K. S.