Trump Jamesa Comeyja odstavil z mesta direktorja FBI-ja

Demokrati dvomijo o motivu Trumpa

10. maj 2017 ob 07:22

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je z mesta direktorja zveznega preiskovalnega urada FBI odstavil Jamesa Comeyja, ki je vodil preiskavo o morebitnem ruskem vpletanju v predsedniške volitve v korist Trumpa.

Trump je odločitev o zamenjavi Comeyja sprejel na priporočilo pravosodnega ministra Jeffa Sessionsa in njegovega namestnika Roda Rosensteina. Sessions je namreč po Trumpovih besedah menil, da Comey ne more učinkovito voditi FBI-ja. "FBI je ena najbolj cenjenih in spoštovanih ustanov naše države in danes je nov začetek za kronski dragulj policije. Iskanje novega direktorja FBI-ja se začenja nemudoma," je sporočila Bela hiša.

Trumpova administracija je sporočila, da je razlog za Comeyjevo odstavitev njegovo vodenje preiskave elektronske pošte nekdanje demokratske predsedniške kandidatke Hillary Clinton. Comey je 3. maja po poročanju BBC-ja pred senatnim pravosodnim odborom tako izjavil, da je glavna pomočnica Hillary Clinton Huma Abedin svojemu takratnemu možu Anthonyju Weinerju poslala "več sto tisoč delov" uradne elektronske pošte, "med katerimi so nekateri vsebovali zaupne podatke". FBI je pozneje kongresu priznal, da to ni res in da je Huma Abedin možu poslala le nekaj delov pošte za tiskanje.

Comey med demokrati sicer ni priljubljen, saj ga delno krivijo, da je njihova kandidatka novembrske volitve izgubila. Comey je namreč razburil del ameriške javnosti in politike 11 dni pred volitvami, ko je dejal, da FBI spet odpira preiskavo glede elektronske pošte Hillary Clinton, medtem ko je nekaj mesecev prej, natančneje julija, dejal, da bi morali primer zaključiti brez vlaganja obtožnice.

Comey preiskoval povezave Trumpa z Rusijo

Demokrati, ki nimajo zaupanje v Comeyja, sicer republikanca, pa zdaj pravijo, da je bil odstranjen z mesta direktorja FBI-ja, ker je njegov urad preiskoval domnevne povezave med Trumpovim taborom in Rusijo pred volitvami.

Vodja senatnih demokratov Charles Schumer je kmalu po novici o Comeyjevi odstranitvi zahteval imenovanje posebnega tožilca za preiskavo domnevnega ruskega vpletanja v volitve, ker naj bi sicer javnost sumila, da je presenetljiva odstranitev Comeyja poskus prikrivanja resnice.

Ameriška televizija CNN medtem poroča, da je FBI tik pred napovedjo Comeyjeve odpustitve dobil nalog za zaplembo poslovnih dokumentov nekdanjega Trumpovega svetovalca za nacionalno varnost Michaela Flynna, ki je moral odstopiti zaradi laganja o svojih zvezah z Moskvo.

Comey je v kongresu javno povedal, da FBI preiskuje morebitne povezave med Rusijo in Trumpovo kampanjo in bo vodil preiskavo vse do konca, kakršen koli že bo. Trump je v torkovem pismu sicer zatrdil, da mu je Comey večkrat zagotovil, da ni predmet preiskave, vendar pa demokrati že obujajo spomin na afero Watergate in predsednika Richarda Nixona, ki je leta 1973 odpustil posebnega tožilca, ki je preiskoval afero.

Trump je Comeyja izmenično kritiziral in hvalil. Še januarja letos ga je prosil, naj ostane na položaju, torkovo odločitev, da ga odpusti, pa je utemeljil s potrebo po obnovi zaupanja v FBI. Zaradi tega demokrati dvomijo o Trumpovi resnični motivaciji. "Comey je naredil veliko škode FBI-ju, vendar pa čas in način Trumpove poteze namigujeta na to, da čuti vročino preiskave ruskega vpletanja v volitve," je dejal nekdanji tiskovni predstavnik Clintonove Brian Fallon.

Zaskrbljeni tudi nekateri republikanci

Do Trumpove odločitve so kritični tudi nekateri republikanci. Senator iz Arizone John McCain, ki je izrazil razočaranje nad Trumpom, ker naj bi bil Comey pošten in časten človek, želi poseben kongresni preiskovalni odbor glede domnevnega vplivanja Rusije na volitve.

Predsednik odbora za obveščevalne dejavnosti republikanec Richard Burr iz Severne Karoline je izrazil veliko skrb zaradi časa in utemeljitve Trumpove odločitve, tako kot McCain pa je hvalil Comeyja.

Odslužil štiri leta od 10-letnega mandata

Na položaj z 10-letnim mandatom je Comeyja, ki je imel sloves nepristranskega človeka, leta 2013 imenoval predsednik Barack Obama. Zaslovel je leta 2004, ko je Albertu Gonzalesu, pravniku Bele hiše v času predsednikovanja Georgea Busha mlajšega, preprečil dostop do pravosodnega ministra Johna Ashcrofta v bolnišnici zaradi podpisa podaljšanja nezakonitega programa nadzora in prisluškovanja Američanom brez sodnih nalogov.

V torek je tako šele drugi direktor FBI-ja v zgodovini, ki je bil odpuščen. Prvega, Williama Sessionsa, je leta 1993 zaradi poneverb in izogibanja davkom odpustil Bill Clinton.

B. V.