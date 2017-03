Trump podpisal nov ukaz o prepovedi vstopa v ZDA

Irak odstranjen s seznama

6. marec 2017 ob 19:12

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal spremenjen izvršni ukaz o začasni prepovedi vstopa tujcem iz šestih pretežno muslimanskih držav in beguncem.

S prvotnega seznama držav, na katerem ostajajo Sirija, Iran, Sudan, Jemen, Somalija in Libija, je bil odstranjen Irak. Tokratni ukaz začasno za 90 dni prepoveduje vstop državljanom omenjenih šestih držav, vendar le tistim, ki še nimajo veljavnega vizuma. Za tiste, ki ga imajo, prepoved ne velja. Ukaz je Trump podpisal stran od televizijskih kamer in fotografov, začel pa bo veljati 16. marca.

Pentagon in State Department sta skupaj z republikanci v kongresu močno pritiskala na Belo hišo, naj Iraka ne vključi, ker njegove državljane potrebujejo za vojno proti teroristom. Formalno pa bi naj Irak privolil v boljše sodelovanje z ZDA pri preverjanju lastnih državljanov, ki prosijo za ameriške vizume.

Vlada želi izboljšati postopke preverjanja prosilcev za azil

To je tudi glavna argumentacija vlade za uvedbo prepovedi, kar so v javnem nastopu razložili pravosodni minister Jeff Sessions, državni sekretar Rex Tillerson in minister za domovinsko varnost John Kelly. Ameriška vlada želi izboljšati postopke preverjanja prosilcev za vizume v prej omenjenih šestih državah in izboljšati sodelovanje.

Trump je že med kampanjo trdil, da je treba uvesti prepoved vstopa muslimanom v ZDA, dokler ne bo ugotovil, kaj se dogaja po svetu. Pozneje je prenehal govoriti o prepovedi vstopa muslimanom, ker je to v ZDA v nasprotju z ustavo. Zdaj ukaz utemeljuje s potrebo po povečanju varnosti.

Ukaz omejuje skupno število beguncev

Nov izvršni ukaz za 120 dni prepoveduje vstop beguncem v ZDA, vendar ne tistim, ki so že prestali vse dolgotrajne postopke in dobili zeleno luč pristojnih organov ameriške vlade. Državljani Sirije po novem niso posebna kategorija s prepovedjo za nedoločen čas. Ukaz obenem omejuje skupno število beguncev, ki lahko pridejo v ZDA do konca letošnjega proračunskega leta, ki se konča 30. septembra, na 50.000.

S prvim ukazom je bil začasno prepovedan vstop vsem beguncem razen tistim iz Sirije, za katere pa je bila uvedena prepoved vstopa za nedoločen čas. Ukaz je v uvodu veljal tudi za imetnike dovoljenj za delo in bivanje v ZDA iz omenjenih sedmih držav, kar je administracija naknadno odpravila. Proti prvemu ukazu so potekali množični protesti po ZDA, nastala pa je tudi zmeda na letališčih. Nasprotniki ukaza so sprožili tudi več sodnih postopkov, ki so se končali z zamrznitvijo ukaza na prizivnem sodišču San Francisca.

