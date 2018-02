Trump prepovedal uporabo predelanega orožja

Dijaki floridske šole pritiskajo na politike

21. februar 2018 ob 07:34

Washington - MMC RTV SLO

Ameriški predsednik Donald Trump je podpisal ukaz o prepovedi naprav, ki strelsko orožje spremenijo v avtomatsko orožje z možnostjo neprekinjenega streljanja.

S tovrstno spremembo orožja je mogoče v minuti izstreliti več sto nabojev. Tako spremenjeno napravo je lani uporabil napadalec v strelskem napadu v Las Vegasu, v katerem je umrlo 58 ljudi, več kot 500 pa je bilo ranjenih.

Kot je v nagovoru v Beli hiši pojasnil Trump, je pravosodnemu ministrstvu odredil pripravo zakona o prepovedi teh naprav, ki naj bi bila po njegovi napovedi pripravljena "zelo hitro". "Ključno pri teh prizadevanjih je, kot sem že dejal tudi v nagovoru dan po streljanju, da ne ukrepamo na način, zaradi katerega bomo imeli občutek, da smo naredili spremembo, temveč tako, da bomo res naredili spremembo," je dejal po poročanju BBC-ja. Ob tem je dodal, da se je treba premakniti od preteklih razprav in se osredotočiti na rešitve in varnostne ukrepe, ki temeljijo na dejstvih in s katerimi bo "laže zaščititi naše otroke in poskrbeti za našo varnost".

Naprave, ki jih želi Trump zdaj prepovedati, omogočajo preoblikovanje polavtomatskega orožja v avtomatsko orožje, v ZDA pa se jih da kupiti že za 100 dolarjev, pri čemer prodajalci ne preverjajo morebitne kriminalne kartoteke kupca. Takšno napravo je uporabil tudi 64-letni Stephen Paddock, ki je oktrobra izvedel pokol na festivalu countryja v Las Vegasu. Kot je razkrila zvočna analiza, je lahko v 10 sekundah izstrelil 90 nabojev.

Se obeta dvig starostne omejitve za nakup AR-15?

Prepoved teh naprav so podprli tako republikanci kot demokrati. Bela hiša je v torek tudi namignila, da je odprta za predlog o dvigu starostne omejitve za nakup polavtomatskega orožja AR-15, s kakršnim je na šoli na Floridi prejšnji teden streljal 19-letnik. V večini držav je zdaj starostna omejitev za nakup tega orožja 18 let.

Po napadu na srednjo šolo na Florido prejšnji teden, v katerem je umrlo 17 ljudi, so se znova razvnele razprave o omejitvi uporabe orožja, ki je v ZDA lahko dostopno. Dijaki in starši dijakov napadene srednje šole Marjory Stoneman Douglas bodo danes protestirali v Tallahasseeju, prestolnici zvezne države Florida. Tamkajšnje oblasti so v torek sicer zavrnile predloženi predlog o prepovedi orožja in napovedale razmislek o svežnju drugačnih omejitev uporabe orožje.

K. T.