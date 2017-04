Trump želi diplomatsko rešitev konflikta s Pjongjangom, a pravi, da je možen tudi velik konflikt

Ameriški predsednik Džinpinga označil za dobrega človeka

28. april 2017 ob 10:22

Ameriški predsednik Donald Trump je dejal, da si želi severnokorejsko krizo rešiti po diplomatski poti, a obenem ne izključuje vojaške akcije.

"Rad bi stvari rešil diplomatsko, a je zelo težko. Obstaja možnost, da pride do velikega konflikta s Severno Korejo. Absolutno," je Trump povedal v intervjuju za Reuters. A želi si najti mirno pot iz krize, ki je mučila že številne ameriške predsednike, poudarja njegova administracija. Zato tudi pripravljajo vrsto novih gospodarskih sankcij, vendar pa ne izključujejo možnosti vojaškega posredovanja.

Po besedah ameriškega predsednika Pjongjang predstavlja njegov največji izziv v svetu. Po njegovih besedah gre za "nujno nacionalno varnostno grožnjo in prednostno zunanjepolitično nalogo", piše Al Džazira. Ob tem je pohvalil kitajskega predsednika Ši Džinpinga in pomoč Pekinga pri prizadevanju za umiritev Severne Koreje. Predsednika velesil sta se v začetku meseca sestala na Floridi. Džinpinga je označil za dobrega človeka, ki ljubi Kitajsko. "Verjamem, da se zelo trudi in na vsak način poskuša najti rešitev. Ne želi si pretresov in ubijanja. On je dober človek. Dobro sem ga spoznal. Rad ima svojo državo in njene državljane. Vem, da bi rad nekaj storil, a vprašanje je, ali je to sploh mogoče," je povedal Trump. Kmalu po izvolitvi je ameriški predsednik sicer kritiziral Kitajsko in dejal, da Peking ne naredi dovolj, da bi ustavil Severno Korejo.

Tudi Peking pripravlja nove sankcije

V intervjuju je odgovoril tudi na vprašanje o severnokorejskem voditelju Kim Džong Unu, za katerega je dejal, da mu je bilo zagotovo zelo težko pri takšni starosti prevzeti vodenje države: "Star je bil 27 let. Oče mu je umrl in moral je prevzeti režim. Ni enostavno, še posebej pri takih letih." Pristavil je, da ostaja kritičen do njegovih dejanj, in dodal: "Upam, da je razumen."

Državni sekretar Rex Tillerson je medtem napovedal uvedbo novih sankcij za dodatno osamitev Severne Korejke, če bo nadaljevala jedrske poskuse. Tillerson je povedal, da je tudi Kitajska zagrozila z novimi sankcijami proti Pjongjangu, če ne bo prenehal raketnega programa. "Vemo, da poteka komunikacija med Kitajsko in režimom v Pjongjangu. Potrdili so nam, da so od režima zahtevali, da preneha izvajanje jedrskih poskusov," je povedal na Fox News Channelu. Washington, ki bo z gospodarskim in diplomatskim pritiskom ob kitajskem sodelovanju skušal vplivati na Pjongjang, ostaja pripravljen za pogajanja.

VS bo razpravljal o Severni Koreji

V petek bo v New Yorku potekalo posebno zasedanje Varnostnega sveta Združenih narodov o Severni Koreji, ki ga bo vodil Tillerson. Naraščajo skrbi, da bi Pjongjang lahko izstrelil balistične rakete ali izvedel nov jedrski poskus. Jedrski in raketni program predstavljata grožnjo za mednarodni mir in varnost. ZDA aprila predsedujejo VS-ju in so se po zaostrovanju odnosov med Washingtonom in Pjongjangom v zadnjih tednih odločile za posebno zasedanje.

Bela hiša je v sredo povabila vseh 100 ameriških senatorjev na predstavitev strategije ZDA do Severne Koreje, potem ko so začele naraščati skrbi pred nevarnostjo oboroženega spopada. ZDA so zaradi vse bolj napadalnih izjav Severne Koreje v Južni Koreji namestile protiraketni ščit, ki pa razburja Rusijo in Kitajsko, saj se lahko uporabi tudi kot zaščita pred njuno oborožitvijo.

