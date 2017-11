V Zimbabveju velik protestni shod proti Mugabeju

93-letni predsednik na oblasti že od leta 1980

18. november 2017 ob 08:52

Harare - MMC RTV SLO

V zimbabvejski prestolnici Harare se zbirajo protestniki, ki zahtevajo odstop dolgoletnega predsednika Roberta Mugabeja. K shodu je pozvala vojska, ki je v sredo prevzela nadzor nad državo.

K Mugabejevemu odstopu pozivajo tudi območni odbori Mugabejeve vladajoče stranke Zanu-PF kot tudi vojni veterani, ki so bili še do lani zvesti predsedniku, ki je na čelu Zimbabveja vse od kar se je ta leta 1980 osamosvojil od Velike Britanije.



93-letni Mugabe je že nekaj dni v hišnem priporu, v petek pa se je prvič po vojaškem prevzemu oblasti pojavil v javnosti, ko se je v Harareju udeležil slovesnosti ob podelitvi diplom. BBC-jev dopisnik si to razlaga, da vojska po eni strani ne želi dajati vtisa, da je izvedla vojaški udar, po drugi strani pa ima še vedno veliko spoštovanja do dolgoletnega predsednika.

Vojska je oblast v Zimbabveju prevzela po internih bojih glede imenovanja Mugabejevega naslednika - slabotni predsednik je namreč prejšnji teden razrešil podpredsednika Emmersona Mnangagwo, da bi tako tlakoval pot do predsedniškega stolčka svoji 40 let mlajši soprogi Grace Mugabe. Vojska je sporočila, da se z Mugabejem pogaja in da bo javnost "kar se da hitro" obvestila o rezultatu pogovorov.

"Mugabe mora oditi"

Vodja vplivne organizacije vojnih veteranov Christopher Mutsvangwa je pred dnevi pozval k čim večji udeležbi na protestnem shodu. "Želimo si povrniti naš ponos in v soboto je ta dan - dokončajmo delo, ki ga je začela vojska. Glede Mugabeja ni poti nazaj. Mora oditi," je dejal.

V petek je najmanj osem od desetih območnih odborov Zanu-PF-ja glasovalo za odstop Mugabeja - tako kot predsednika kot tudi kot strankarskega sekretarja. Več regionalnih voditeljev je tudi stopilo pred kamere ter se na javni televiziji jasno in glasno izreklo, da mora Mugabe odstopiti. Ob tem so pozvali k odstopu iz stranke tudi Grace Mugabe, Mnangagwo pa da se nemudoma vrne na njegov položaj v osrednjem odboru stranke. Stranka bo o krizi razpravljala ta konec tedna na posebni seji osrednjega odbora.

V ločeni izjavi so obrambne sile Zimbabveja (ZDF) sporočile, da so se nanje obrnili organizatorji zborovanja, ki ga opisujejo kot "solidarnostni shod". "ZDF zato sporoča narodu, da dokler načrtovani shod ostane miren, brez sovražnega govora in hujskanja k nasilju, ZDF shod v polni meri podpira," so sporočili. Protest podpirajo tudi liberalne skupine, ki nasprotujejo Mugabeju, in opozicija.

K. S.