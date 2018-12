Walesa se mora Kaczynskemu opravičiti za obtožbe glede nesreče pri Smolensku

Sodišče odločilo, da za očitke ni dokazov

6. december 2018 ob 17:38

Varšava - MMC RTV SLO, STA

Nekdanji poljski predsednik Lech Walesa se mora opravičiti predsedniku poljske vladajoče stranke Zakon in pravičnost (PiS) Jaroslawu Kaczynskemu za navedbe o odgovornosti pri letalski nesreči.

Nekdanji poljski predsednik je leta 2016 na Facebooku zapisal, da je predsednik PiS-a deloma odgovoren za letalsko nesrečo pri ruskem Smolensku, v kateri je leta 2010 umrl tudi njegov brat dvojček Lech Kaczynski. Nesreča je zahtevala še 95 drugih življenj.

Walesa trdi, da je Jaroslaw Kaczynski po telefonu odredil vzlet letala iz Varšave, čeprav so bile vremenske razmere slabe, poroča portal Politico.

Kaczynski je sprožil tožbo, ker naj bi ga Walesa želel s tem obrekovati. Zahteval je opravičilo in plačilo 7.000 evrov dobrodelni organizaciji.

Sodišče: Za očitke ni dokazov

Sodišče v Gdansku je odločilo, da je Walesa prestopil mejo svobode govora ter škodoval ugledu in dostojanstvu Kaczynskega. Za očitke po mnenju sodišča ni dokazov. Walesa mora v prihodnjih dneh na Facebooku in v tiskanih medijih objaviti opravičilo predsedniku PiS-a, ni pa mu treba plačati 7.000 evrov dobrodelni organizaciji.

Walesa se lahko na odločitev sodišča, ki sicer ni pravno zavezujoča, še pritoži.

Strmoglavljenje posledica napak in slabega vremena

Glede nesreče, v kateri je vojaško letalo v gosti megli skušalo pristati pri opuščenem vojaškem oporišču, so sicer poljski in ruski preiskovalci prišli do ugotovitve, da je bilo strmoglavljenje posledica napak neizkušenih vojaških pilotov, slabega vremena in pomanjkljivega nadzora zračnega prometa. Stranka PiS je ob prihodu na oblast začela novo preiskavo.

J. R.