Washington Post: Združeni arabski emirati za hekerskim napadom na Katar

Ameriški obveščevalci pravijo, da so Katarju emirjeve izjave podtaknili

17. julij 2017 ob 09:20

Washington - MMC RTV SLO/STA

Ameriški časnik Washington Post, ki se sklicuje na ameriške obveščevalne vire, poroča, da so v ozadju hekerskih napadov na Katarsko tiskovno agencijo, ki so sprožili zadnjo krizo v Zalivu, Združeni arabski emirati.

Maja se je na spletnih straneh Katarske tiskovne agencij namreč pojavila domnevno lažna novica, v kateri je katarski voditelj, emir Tamim bin Hamad Al Tani Iran označil kot islamsko velesilo in pohvalil palestinsko gibanje Hamas. Katarska vlada pravi, da je že 45 minut po objavi sporočila, da gre za lažno objavo. Ta je ne glede na to sprožila diplomatsko krizo v Zalivu.

Washington Post navaja, da so ameriške obveščevalne službe prejšnji teden potrdile, da so visoki predstavniki vlade Združenih arabskih emiratov 23. maja govorili o tovrstnih načrtih in njihovi uresničitvi. Ni pa še znano, ali so Združeni arabski emirati hekerske napade na vladno stran izvedli sami ali so napad naročili tretji strani.

ZAE: Poročanje je napačno

Veleposlaništvo Združenih arabskih emiratov v ZDA je poročanje časnika že označilo za napačno. Sporočili so, da ZAE niso imeli nobene vloge pri hekerskih napadih in dodali, da je resnica ta, da Katar financira skrajneže, "od talibanov do Hamas in Gadafija".

Savdska Arabija, Bahrajn, Združeni arabski emirati in Egipt so pred približno petimi tedni tako prekinili vse diplomatske stike s Katarjem in razglasili blokado države. Katarju očitajo financiranje terorizma ter tesne stike s pretežno šiitskim Iranom, njihovim regionalnim nasprotnikom.

Ameriška televizija CNN je v začetku junija sicer poročala, da naj bi ruski hekerji napadli spletno stran katarske tiskovne agencije in z lažnimi novicami prispevali k diplomatski krizi v Zalivu, ker naj bi bil cilj Rusije, da zaneti razhajanja med ZDA in njenimi zavezniki.

B. V.