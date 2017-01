Washington v pričakovanju prisege Trumpa za 45. predsednika ZDA

Slovesnosti naj bi se udeležilo 850.000 ljudi

20. januar 2017 ob 08:07

Washington - MMC RTV SLO/STA

V Washingtonu je vse pripravljeno na slovesno prisego Donalda Trumpa za 45. predsednika ZDA. V ameriški prestolnici pričakujejo številne njegove podpornike, napovedani pa so tudi protesti.

Trump bo prisegel opoldne po krajevnem času oziroma ob šestih popoldne po slovenskem času na zahodni strani Kapitolskega griča, kjer pričakujejo okoli 850.000 ljudi, med katerimi naj bi bili tudi številni protestniki.

Inavguracijo boste lahko v živo spremljali na MMC-ju in TV Sloveniji. Prenos bomo na MMC TV začeli ob 14.30, televizijski prenos pa se bo začel ob 16.45. Po koncu ob 19. uri bo znova prenos na MMC TV.

V ameriško prestolnico je Trump s svojo družino priletel v četrtek z vojaškim letalom in se najprej na vojaškem pokopališču v Arlingtonu s podpredsednikom Mikom Penceom in družinskimi člani udeležil polaganja venca pred grobnico neznanemu junaku.

Pozneje se je srečal z republikanskimi veljaki v svojem hotelu na aveniji Pensilvanija, ki stoji približno na pol poti med kongresom in Belo hišo. Trumpa bo zaprisegel predsednik vrhovnega sodišča John Roberts, sledil pa bo inavguracijski govor, kjer naj bi predstavil svojo osebno filozofijo in vizijo prihodnosti ZDA, manj pa naj bi govoril o politični agendi za naslednja štiri leta.

Napoved zmage leta 2020

Na prisegi bo sodelovalo rekordnih šest verskih voditeljev, med njimi newyorški katoliški kardinal Timothy Dolan, ki je lani počastil newyorške Slovence ob 100. obletnici cerkve sv. Cirila. Skupaj s Trumpom je v Washington dva dni po slovesni prireditvi v njeno čast priletela tudi soproga Melania, ki pa se bo kmalu vrnila v New York, kjer bo ostala do junija, ko se bo končal pouk njunemu siun Barronu.

Melania je poslušala moža, ki je pred koncertom z naslovom "Naredimo Ameriko spet veliko" dejal, da je zmagal, ker so ljudje želeli pravo spremembo, in je prepričan, da mu bo uspelo poenotiti državo. Na kosilu v hotelu pa je napovedala, da se danes začne veliko delo. Zvečer je imel Trump še en sprejem, in sicer na železniški postaji Union, kjer je že napovedal zmago tudi na naslednjih volitvah leta 2020.

Trump in Melania sta prespala v uradni rezidenci visokih gostov Bele hiše Blair House. Zjutraj se bosta odpravila na zajtrk v Belo hišo, ki jo pospešeno praznijo, čistijo in predelujejo za nove stanovalce. Odhajajoči predsednik Barack Obama in prva dama Michelle pripravljata skupen zajtrk, po katerem se bodo vsi skupaj odpravili proti kongresu na inavguracijo, tudi podpredsednika Joe Biden in Mike Pence s soprogama.

Od kongresa proti Beli hiši gredo nato le novi voditelji ZDA. Tam si bodo ogledali parado do konca, nato pa bo Trump že lahko začel podpisovati izvršne ukaze, s katerimi bo izničil Obamove.

Inavguracijo v strogo varovanem Washingtonu bodo po napovedi spremljali protesti Trumpovih nasprotnikov in nekatere skupine naj bi pripravljale aktivno motenje slovesnosti. Največji protest pričakujejo v soboto v Washingtonu, ko naj bi se zbralo več sto tisoč žensk in drugih na "Pohodu milijona žensk".

G. V.