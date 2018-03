ZDA: Bo vpogled v dejavnosti na družbenih omrežjih pogoj za pridobitev vizuma?

Svarila pred vdori v zasebnost

31. marec 2018 ob 09:13

Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa je sporočila, da želi začeti zbirati podatke o dejavnostih na družbenih omrežjih o ljudeh, ki želijo pridobiti vizum za vstop v ZDA.

Po predlogu, ki ga je po poročanju BBC-ja podalo zunanje ministrstvo, bi morala večina prosilcev za vizum posredovati podrobnosti o svojih dejavnostih na priljubljenih omrežjih, med drugim na Facebooku in Twitterju. Ljudje bi morali razkriti vse svoje identitete na družbenih omrežjih v zadnjih petih letih. Predlog bi se nanašal na okoli 14,7 milijona ljudi na leto.

Podatki bi bili uporabljeni za identifikacijo in preverjanje ljudi, ki prosijo za priseljenski in nepriseljenski vizum.

Prosilci za vizum bi morali posredovati tudi vse svoje telefonske številke, elektronske naslove in zgodovino potovanj v zadnjih petih letih. Ljudje bi morali povedati, ali so bili kdaj izgnani iz kakšne države in ali je bil kdo izmed njihovih sorodnikov vpleten v teroristične dejavnosti.

Predlog se sicer ne bi nanašal na državljane držav, za katere ZDA ne zahtevajo vizumov za vstop v državo, med njimi Velike Britanije, Kanade, Francije, Nemčije, tudi Slovenije. Na drugi strani pa bi se nanašal na državljane držav, kot so Indija, Kitajska in Mehika, ki bi hoteli priti v ZDA zaradi delovnih dolžnosti ali počitnic.

Kot navaja New York Times, so z zunanjega ministrstva sporočili, da je ostro preverjanje prosilcev za vizum praksa, ki se mora prilagajati novim grožnjam. Na ministrstvu še pravijo, da za vse prosilce za vizum že zdaj zahtevajo omejene podatke o zgodovini potovanj, članih družine in prejšnjih naslovih. "Zbiranje dodatnih podatkov o prosilcih za vizum bo okrepilo naš postopek preverjanja teh prosilcev in potrjevanja njihovih identitet".

Predlog mora potrditi Urad za upravljanje in proračun, javnost pa bo imela pred uveljavitvijo za komentiranje na voljo dva meseca.

Omejitev svobode govora?

Organizacije za državljanske svoboščine so tak ukrep že obsodile in ga označile za vdor v zasebnost, ki bi lahko omejeval svobodo govora. "Ljudje bodo morali zdaj razmišljati, ali bo vladni uslužbenec napačno razumel ali predstavil to, kar rečejo na spletu," je dejala Hina Shamsi iz Ameriške zveze za državljanske svoboščine (ACLU).

V ACLU-ju še opozarjajo, da Trumpova administracija zelo na široko opredeljuje izraz "teroristične dejavnosti", kar bi se lahko uporabljalo za diskriminacijo zoper priseljence, ki niso storili ničesar narobe.

Ukrep naj bi zadeval omrežja, kot so Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, Reddit in YouTube, po poročanju New York Timesa pa tudi kitajsko omrežje Sina Weibo in ruski VK.

Podatke lahko zahtevajo že zdaj

Glede na pravila, uveljavljena maja lani, ameriški uradniki lahko zahtevajo podatke o dejavnostih ljudi na družbenih omrežjih le, če bi menili, kot je tedaj dejal uslužbenec zunanjega ministrstva, da so "tovrstne informacije potrebne za potrditev identitete ali izvedbo strožjega preverjanja zaradi državne varnosti".

Zadnji predlog je bil podan po tem, ko je Trump obljubil izvajanje "ekstremnega preverjanja" tujcev, ki vstopajo v ZDA. Po njegovih besedah je razlog za to boj proti terorizmu.

