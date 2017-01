ZDA v napadu v Jemnu ubile več deset ljudi, tudi številne civiliste

Prvi napad v Jemnu pod Trumpom

29. januar 2017 ob 14:43

Sana - MMC RTV SLO/STA

V ameriškem napadu v Jemnu, prvem odkar je predsednik Donald Trump, je bilo ubitih več deset ljudi, med njimi tudi 16 civilistov. ZDA so napad izvedle s helikoperji in brezpilotnimi letali.

BBC poroča, da naj bi v bojih, ki so trajali 45 minut, sodelovali tudi pripadniki ameriških posebnih enot. Francoska tiskovna agencija AFP poroča, da je bilo ubitih 41 borcev, domnevnih članov teroristične mreže Al Kaida, in 16 civilistov. Kot so sporočile lokalne oblasti, je bilo med njimi osem žensk in osem otrok.

Operacijo so ZDA izvedle z brezpilotnimi letali in vojaškimi helikopterji v Jakli v osrednji provinci Bajda. Po navedbah lokalnih predstavnikov so napadli hiše treh plemenskih vodij, povezanih z Al Kaido, pri čemer je umrlo več civilistov. Med tarčami napada so bile tudi šola, mošeja in zdravstvena ustanova, ki naj bi jih uporabljali pripadniki teroristične organizacije, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Napad je bil prvi od inavguracije novega ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Njegov predhodnik Barack Obama je v času svojega predsednikovanja okrepil napade z droni na džihadiste v Jemnu, ameriška vojska pa je napadala tudi cilje hutijevskih upornikov, proti katerim se bori koalicija pod vodstvom Savdske Arabije, ki uživa logistično podporo Zahoda.

Jemen je sicer ena od držav, katerih državljani po Trumpovem izvršnem ukazu začasno ne smejo vstopiti v ZDA.

Od marca 2015, ko je savdska koalicija začela z zračnimi napadi, je po podatkih Mednarodne zdravstvene organizacije v Jemnu umrlo najmanj 7.400 ljudi. Po podatkih ZN-a pa je umrlo več kot 10.000 ljudi, pri čemer jih je bilo skoraj pol civilistov.

B. V.