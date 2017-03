Hubble ujel zvezdo, ki beži iz podirajočega se sistema več sonc

Vesoljski teleskop Hubble se je v svežem povigu lotil iskanja planetov odpadnikov in spodletelih zvezd. V sosednjem Orionu je našel sistem treh zvezd, ki razpada.

Meglica Orion je Zemlji najbližja zvezdna porodnišnica. Nahaja se 1.400 svetlobnih let stran. Celotno področje je precej turbulentno: zvezde se "rojevajo", nastajajo novi planetarni sistemi (torej nova "Osončja"), pri čemer se sproščajo velike količine energije. Tamkajšnje mlade, ogromne zvezde svojo okolico tuširajo z močnim sevanjem in razpihujejo soseščino prahu in plinov; s tem pa zavirajo rast manjših "kolegic". Relativna bližina in visoka aktivnost privlačita astronome in tudi vesoljski teleskop Hubble se je že velikokrat obrnil sem.

V tokratnem poskusu je iskal planete odpadnike; torej tiste eksoplanete, ki nimajo domače zvezde in izgubljeno vandrajo naokoli. Pogosto so v obliki rjavih pritlikavk, spodletelih zvezd, ki niso zbrale dovolj materiala, da bi zasijale. Da bi jih videl, je opazovanja osredinil v infrardeči del svetlobnega spektra in pri tem prodrl precej globlje v Orionovo meglico kot sicer. Pri tem je Hubble opazil redek pojav: razdor zvezdnega sistema. 1.400 svetlobnih let stran prav zdaj razpada eno "Osončje". Pravkar se razdira en sistem zvezd in verjetnih okoliških planetov. Morda ne zveni usodno, a če bi se kaj takega zgodilo v domačem Osončju, bi to za človeštvo bil najpomembnejši dogodek v vsej zgodovini.

No, ne točno pravkar. Oddaljenost pomeni precejšen časovni zamik. Razpad se je zgodil slabih 600 let nazaj, nedolgo zatem, ko je na naših tleh bil ustoličen poslednji koroški vojvoda po obredu karantanskih knezov.

Gravitacijska rokoborba med zvezdami

Takrat sta vsaj dve zvezdi v Orionu bile boj za prevlado. Gravitacijska rokoborba je pripeljala do razpada, pri čemer je vsaj tri zvezde zalučalo v različne smeri. Stoletja človeštvo ni vedelo za te hitro potujoče projektile; šele v zadnjih desetletjih so odkrili dve tovrstni zvezdi.

Stara opazovanja so pokazala, da zvezdi potujeta v nasprotni smeri pri visoki hitrosti. Nenavadno obnašanje je pritegnilo pozornost astronomov, ki so po analizi in rekonstrukciji ugotovili, da se par slabih 600 let nazaj na skoraj istem mestu - bili sta torej binarna zvezda. Le nekaj se ni izšlo. Skupna energija, ki ju poganja navzven, se ni pravilno seštela. Tako so že davno tega postavili hipotezo, da je še en, dodaten sostorilec s kraja "zločina" pobegnil neopažen.

Našli tretjega storilca

Zdaj so ga našli. "S pomočjo Hubblovega teleskopa so astronomi položili še zadnji košček sestavljanke in zašili tretjo pobeglo zvezdo," piše v sporočilu za javnost. V setu svežih opazovanj so znotraj Oriona zaznali še eno hitro potujočo zvezdo. Tudi zanjo so začrtali pretekli itinerarij in ugotovili, da se je pred 540 let nahaja tam kot prej omenenji par. Zdaj trojna zvezda se nahaja v regiji mladih zvezd, poimenovani Kleimann-Lowova meglica, skoraj v osrčju Oriona.

"S pomočjo Hubbla smo prišli do precej trdnih dokazov, da so vse tri zvezde izgnanke iz večzvezdnega sistema," je izjavil vodja raziskave Kevin Luhman. Raziskava bo objavljena v znanstveni publikaciji The Astrophysical Journal Letters. "Astronomi so do zdaj našli nekaj primerov visokohitrostnih izvrženk, ki se jih da povezati z razpadlimi sistemi. V sveži trojici je novo to, da trio sestavljajo najmlajše znane izvržene zvezde. Verjetno štejejo le nekaj stotisoč let. Glede na infrardeče posnetke so pravzaprav obkrožene z diski materiala, ki so ostali iz obdobja nastajanja," je dodal.

Trojček se premika tudi do 30-krat hitreje od ostalih "prebivalcev" Kleinmann-Lowove meglice.

Znanstveniki so se nekoliko poigrali z računalniškimi simulacijami. Prišli so do ugotovitve, da do tovrstnih gravitacijskih rokoborb najbrž prihaja v mladih zvezdnih kopicah, saj so tam zvezde dokaj gosto posejane. A do zdaj so našli zelo malo dokazov za to in gradivo je še posebej revno pri zelo mladih kopicah.

Kaj pokaže 17 let razlike

Raziskovalna ekipa je Orion opazovala v valovnih dolžinah blizu infrardeče svetlobe s pomočjo instrumenta WFC3. Posnetke je primerjala z infrardečimi opazovanji iz leta 1998 na instrumentu NICMOS. Ugotovila je, da je eden izmed virov svetlobe daleč stran. Da bi premeril takšno razdaljo, bi moral potovati s hitrostjo 210.000 kilometrov na uro, piše v Nasinem sporočilu za javnost.

Prvo zvezdo razpadlega sistema, Becklin-Neugebauer, so odkrili leta 1967. Njeno hitrost so nato s pomočjo radijskih opazovanj naračunali na 96.000 kilometrov na uro. Hitrost druge zvezde, Vir I, znaša 35.000 kilometrov na uro. Slednja je vidna zgolj v radijskih valovih, saj se skriva globo v prašnatih oblakih.

Vse tri so verjetno odletele stran zaradi igre "težnostnega biljarda", je dejal Luhman. Ko večdelni sistem razpade, pogosto najprej odleti ena članica, medtem ko se preostali dve zelo približata druga drugi in ustvarita binarno zvezdo. V vsakem primeru se pri tem sprosti toliko energije, da telesa naposled zaluča navzven, vkup z obsežnimi tokovi drugega materiala. Slednje je mogoče videti na starejših, NICMOS-ovih fotografijah.

Večzvezdni sistemi

Osončje kot sistem z eno samo zvezdo in planeti niti ni tako pogost pojav v galaksiji. Sistemi z več zvezdami so po statističnih ocenah še pogostejši. Torej, sistem treh zvezd in planetov, kot je denimo sosednja Alfa Kentavra, je nekaj običajnega. V izogib zmedi je treba razlikovati nekaj pojmov. Zvezdni sistem je kombinacija dveh ali več gravitacijsko povezanih zvezd. Pride lahko tudi v obliki zvezdnih kopic, kjer je na manjšem področju nakopičenih ogromno svetlečih teles. Če pa ima zvezdni sistem nase gravitacijsko vezane še planete, gre za planetarni sistem.

Mimogrede, prej omenjena Alfa Kentavra je dobila nov naziv. Po novem se večji par v trojčku, prej poimenovan Alfa Kentavra A in B, imenuje Kentaver Rigil. Tretja in najmanjša zvezda ostaja Proksima Kentavra.

V pričakovanju Webba

Skoraj pri vsaki novici o opazovanjih globokega vesolja astronomi (in poročevalci o vesolju) izražajo nestrpno pričakovanje Hubblovega naslednika, teleskopa James Webb. Ker je bilo veliko zamud, se to dogaja že več kot deset let. A naprava je bila pred meseci naposled sestavljena, nedavno je šla skozi test zvočnih obremenitev, ki jih bo deležna ob izstrelitvi, in zdaj nasploh napreduje kot načrtovano. Naslednje leto - če ne bo kakšne katastrofe - se začne potovanje, ki ne bo povedalo kaj več le o meglici Orion in v njej skritih sistemih. Videli bomo dlje v oddaljenost in dlje v preteklost, kot smo kdaj koli prej.

Video: Navidezno potovanje v 1.400 svetlobnih let oddaljeni Orion



