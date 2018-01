Nič ne bo s sedežem centra Galileo v Sloveniji, bitko naj bi dobila Španija

Sedež se seli zaradi brexita

11. januar 2018 ob 15:18

Bruselj - MMC RTV SLO, STA

Bitko za sedež varnostno-nadzornega centra Galileo, ki se bo zaradi brexita selil iz Velike Britanije v EU, je po neuradnih informacijah dobila Španija.

Zanj se je na koncu potegovalo šest članic Evropske unije (EU), med njimi tudi Slovenija. Postopek izbire sicer še ni končan, a po analizi Evropske komisije (EK) naj bi bila najboljša Španija. V komisiji teh neuradnih informacij za zdaj niso potrdili. Pravijo le, da postopek o selitvi še ni končan. Končna odločitev se pričakuje ta mesec.

Po neuradnih informacijah je komisija že opravila analizo, v kateri ocenjuje, da izbirne pogoje uresničujejo vse kandidatke, a da je najboljša med njimi Španija. Na podlagi te analize naj bi bila sprejeta končna odločitev.

Šest kandidatur

V preteklih tednih so se pojavljale različne informacije o tem, koliko je kandidatk za sedež. Evropska komisarka za notranji trg Elzbieta Bienkowska je javno povedala, da jih je pet, nato so v komisiji sporočili, da jih je šest.

To so po neuradnih informacijah Belgija, Italija, Romunija, Slovenija, Portugalska in Španija. Še dve članici naj bi izrazili zanimanje, Nemčija in Poljska, ki pa naj bi nato med postopkom umaknili kandidaturi.

Ne gre za glavni sedež Galilea

Postopek izbire novega sedeža za center Galileo se je začel avgusta. Odločitev o novem sedežu centra Galileo je v rokah Evropske komisije.

Varnostno-nadzorni center Galileo ni agencija EU-ja, je tehnična infrastruktura, ki igra ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti evropskega satelitsko-navigacijskega programa Galileo, vključno z njegovo regulirano javno storitvijo.

Regulirana javna storitev v okviru sistema Galileo je močno zavarovana in zakodirana storitev določanja položaja in točnega časa. Dostop do nje bodo imele samo vlade in nekateri pooblaščeni organi, na primer civilna zaščita, policija in oborožene sile.

Glavni in operativni sedež centra je v Franciji. Nadomestna lokacija je iz varnostnih razlogov v Združenem kraljestvu, konkretno v Swanwicku. Ta lokacija po neuradnih informacijah še ni operativna, po nedavnih neuradnih informacijah zaposluje le eno osebo s polnim delovnim časom.

Zaradi brexita in zaradi nujnosti ohranjanja kontinuitete nadomestne lokacije za program Galileo je treba nadomestni sedež varnostno-nadzornega centra preseliti iz omenjene lokacije na angleškem jugu v eno izmed 27 članic EU-ja.

Ker to ni agencija, je tudi postopek izbire drugačen, kot je bil v primeru selitve evropskih agencij za zdravila in banke, ko so o novih sedežih odločile članice Unije. Tokrat bo odločitev sprejela komisija, predvidoma torej ta mesec.

Galileo je evropski projekt satelitske navigacije. V okrnjeni različici že deluje, popolnjen naj bi bil še letos.