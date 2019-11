Teološka fakulteta praznuje 100-letnico delovanja. Foto: Arhiv dokumentarnega filma

Univerza v Ljubljani letos praznuje 100. obletnico ustanovitve. K tej so leta 1919 pomembno pripomogli profesorji teologi, saj so različne teološke izobraževalne ustanove do tedaj neprekinjeno delovale že tri stoletja. Osrednje poslanstvo Teološke fakultete je bilo in ostaja skrb za duhovno tradicijo ter duhovno razsežnost življenja.

Pot do presežnega – 100 let Teološke fakultete je dokumentarna oddaja Uredništva verskih oddaj Televizije Slovenija, nastala po scenariju Milene Keržič in v režiji Petra Hauc. »V njej smo se sprehodili skozi pestro zgodovino Teološke fakultete in teološkega študija. Želeli smo predstaviti tudi širino delovanja fakultete v današnjem času. Svoje izkušnje s tem, kakšen temelj je Teološka fakulteta pomenila v njihovem življenju, in kako jim pomaga pri opravljanju poklica, so z nami delili novinar, pastoralna asistentka, zakonska in družinska terapevtka, glasbenik in duhovnik,« napoveduje scenaristka oddaje Milena Keržič.

Fotografije iz dokumentarne oddaje so na voljo tukaj.