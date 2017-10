Juncker in Theresa May želita hitrejša pogajanja o britanskem izstopu iz EU-ja

Tudi tokratno srečanje naj bi bilo konstruktivno

17. oktober 2017 ob 07:14

Bruselj - MMC RTV SLO, Radio Slovenija

Predsednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker in britanska premierka Theresa May sta se v Bruslju zavzela za pospešitev pogajanj o britanskem izstopu iz Unije.

Kot je za Radio Slovenija poročala Erika Štular, sta se Juncker in Theresa May v skupni izjavi zavzela za pospešitev pogajanj o brexitu v prihodnjih mesecih. Vzdušje na delovni večerji, ki sta se je udeležila tudi pogajalec EU-ja Michel Barnier in britanski minister za brexit David Davis, sta označila kot konstruktivno in prijateljsko. Spomnimo, po podobni večerji pred pol leta v Londonu so poročali o povsem drugačnih Junckerjevih občutkih. Nemški časnik Frankfurter Allgemeine Zeitung je takrat na podlagi virov v EU-ju poročal o tem, da je Juncker odšel z večerje "desetkrat bolj skeptičen kot prej" in da je ocenil, da živi Theresa May "v drugi galaksiji".

Sinoči sta predsednik in premierka govorila tudi o drugih evropskih in svetovnih vprašanjih, med drugim o skupnem interesu po ohranitvi iranskega jedrskega dogovora in o boju proti terorizmu.

Ministri se pripravljajo na zasedanje voditeljev

O pogajanjih med Londonom in Brusljem bodo danes razpravljali tudi ministri za evropske zadeve iz članic EU-ja, razen Velike Britanije, in sicer v okviru priprav na petkovo zasedanje voditeljev Unije, kjer kljub britanski želji še ni pričakovati zelene luči za pogajanja o prihodnjih trgovinskih odnosih med EU-jem in Veliko Britanijo.

Barnier bo 27 ministrom za evropske zadeve predstavil napredek na pogajanjih o brexitu. Glede izstopa sicer še ni dovolj napredka, da bi lahko začeli pogajanja o prihodnjem partnerstvu oziroma trgovinskem sporazumu.

Sodeč po osnutku sklepov, predlaganih za voditelje, pa je evropska stran pripravljena sprožiti vsaj notranje pogovore o svojih izhodiščih za trgovinska pogajanja oziroma prehodno ureditev. To naj bi bil korak proti Londonu oziroma odgovor na bolj spravljiv govor Therese May v Firencah. Na več kot to predvsem Nemčija in Francija nista bili pripravljeni.

Na mrtvi točki so predvsem pogajanja o denarju. Britanska premierka je zagotovila, da bo London poravnaval prevzete obveznosti, noče pa jasno opredeliti konkretnih postavk.

V sklepih naj bi pozdravili napredek glede Irske in pravic državljanov, a glede slednjega izrecno terjali tudi vlogo Sodišča EU-ja, ki je vseskozi trn v britanski peti, je še poročala Erika Štular.

B. V.