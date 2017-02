Nerešen slovensko-hrvaški spor odgnal Italijane od Cimosa

Palladio Finanziaria odstopil od nakupa

20. februar 2017 ob 15:05

zadnji poseg: 20. februar 2017 ob 15:51

Koper - MMC RTV SLO/STA

Italijanski sklad Palladio Finanziaria (oz. njegova družba TCH Cogeme) je odstopil od nakupa Cimosa.

TCH Cogeme se je za to odločil, ker do danes še ni rešen spor med Cimosom in hrvaško Agencijo za zavarovanje depozitov in sanacijo bank (DAB), so sporočili iz Alte, ki je pri nakupu svetovala Italijanom.

Za komentar smo prosili tudi hrvaško ministrstvo za državno premoženje, DUTB in gospodarsko ministrstvo. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.

Spomnimo ...

DAB je odkupil terjatve do Cimosa in ga je tožil zaradi terjatve iz devetdesetih let, ko je Cimos pri Riječki banki najel 20 milijonov evrov posojila. Skupaj z obrestmi je ta znesek narasel na 57 milijonov evrov, kolikor znaša tudi tožbeni zahtevek DAB-a.

Ureditev tega vprašanja je bil glavni odložni pogoj pri prodaji Cimosa italijanskemu skladu Palladio Finanziaria.

30. januarja se je nato že zdelo, da sta Slovenija in Hrvaška dosegli dogovor glede dolga Cimosa na Hrvaškem. Kot je po srečanju s hrvaškim ministrom za državno premoženje Goranom Marićem na Otočcu takrat povedal gospodarski minister Zdravko Počivalšek, so se dogovorili, da bo slovenska "slaba banka" (DUTB) od DAB-a odkupila terjatve. Za to naj bi plačali sedem milijonov evrov. Nato pa je hrvaška vlada dodala nove pogoje glede ohranjanja zaposlitev Cimosovih delavcev na Hrvaškem, ki so bili za Italijane nesprejemljivi, tako da je zdaj posel v celoti padel v vodo.

