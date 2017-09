"Izvirni greh" slabega položaja voznikov avtobusov tudi po stavki ostaja nespremenjen

Sindikati želijo spremembo panožne kolektivne pogodbe

21. september 2017 ob 11:18

Ljubljana - MMC RTV SLO

Čeprav so si vozniki avtobusov v skupini Arriva Slovenija izpogajali boljše pogoje, pa jedro slabega položaja voznikov predstavlja panožna kolektivna pogodba, zaradi katere so delavci v službi zgolj za polni delovnik več kot 220 ur na mesec. Odprto vprašanje pa ostaja pripravljenost predstavnikov delodajalcev na spremembo panožne koletktivne pogodbe.

Nedavna stavka voznikov avtobusov v skupini Arriva Slovenija se je sicer sklenila s stavkovnim sporazumom, ki sta ga z družbo podpisala Sindikat voznikov avtobusov Slovenije (SVAS) in konference KNSS – Neosdvisnst, predstavlja le en korak k izboljšanju razmer za voznike avtobusov, saj ključna težava ostaja panožna kolektivna pogodba. Slednja namreč opredeljuje čas razpoložljivosti, ki po oceni Damjana Volfa iz SVAS predstavlja izvirni greh težav s katerimi se srečujejo vozniki avtobusov.

Po kolektivni pogodbi je čas razpoložljivosti lahko ovrednoten kot tretjino delovne ure. V praksi to pomeni, da je voznik, ki vozi na dve uri dolgi relaciji in na postajališču štiri ure čaka na naslednjo vožnjo v službi osem ur, priznanih pa ima le pet ur in eno tretjino. Tako prenekateri vozniki avtobusov v službi preživijo 220 ali več ur mesečno zgolj za izpolnitev obveznih delovnih ur za polni delovni čas.

Ob sklenitvi pogodbe je bilo več drugih ugodnosti

Trenutno veljavna panožna kolektivna pogodba je bila sklenjena leta 2006 od takrat pa se njena veljavnost podaljšuje. Na strani delodajalcev so pogodbo lani z aneksom podaljšali na strani delodajalcev Gospodarska zbornica Slovenije in Združenje delodajalcev Slovenije, na strani delojemalcev pa Sindikat delavcev prometa in zvez.

Predstavnik sindikata Emil Prohan ob tem poudarja, da je bila prvotna pogodba sklenjena v leih 2006, ko so bile razmere za voznike avtobusov bistveno drugačne od današnjih, "predvsem so bile druge stvari drugače plačane kot do danes." Od leta 2006 pa se je z evropsko uredbo 561, ki je opredelila delovni čas in čas razpoložljivosti to ravnovesje, tako Prohan, porušilo.

Zaradi ene vožnje med mobilne delavce?

"Ta čas razpoložljivosti je bil opredeljen v vseh dosedanjih kolektivnih pogodbah, se je pa v tem času efektivni čas začel drugače vrednotiti. Vozniki so prej dobili plačano službo za vse občasne prevoze, ne glede na dolžino in je s tem kompenziral ure, sedaj pa se plačuje le efektivni čas vožnje," razlaga Prohan in dodaja, da je k poslabšanju položaja voznikov prispevalo tudi zmanjševanje dopustov in ukinitev obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Težava je tudi v interpretaciji zakonodaje, za voznike, ki opravljajo prevoze daljše od 50 kilometrov se namreč uporabljajo določbe zakona o delovnem času in obveznih počitkih mobilnih delavcev (ZDCOPMD), za preostale prevoze pa določbe zakona o delovnih razmerjih (ZDR). V praksi delodajalci zato delavce, ki vozijo krajše redne linije pošljejo na eno daljšo relacijo in jih potem obravnavajo kot mobilne delavce. Vendar predsednik konfederacije sindikatov KS 90 Peter Majcen opozarja, da taka obravnava ni ustrezna.

Pogodba veljavna do konca leta

"Mi smo zaprosili za pravno mnenje inštitut za delo pri ljubljanski pravni fakulteti, kjer so nam odgovorili, da bi se za voznike, ki redno vozijo na linijah krajših od 50 kilometrov morale uporabljati določbe ZDR, določbe ZDCOPMD pa zgolj za obdobje daljšega prevoza, če ga tak voznik opravi recimo ob vikendu," Majcen ob tem dodaja, da bi bili vozniki avtobusov, če bi jih zaradi občasnih voženj opredelili kot mobilne delavce, v diskriminatornem položaju glede na preostale delavce. "Tudi logično ni, da se čas čakanja na končni postaji vrednoti manj kot delovna ura. Ta človek je namreč v službi in ne na počitku."

Panožna kolektivna pogodba je sicer v veljavi do konca letošnjega leta, naši sogovorniki pa so deljenega mnenja do morebitnega podaljšanja. Volf poudarja, da je trenutna kolektivna pogodba spisana tako v korist delodajalcev, da bi bilo za voznike bolje, če je sploh ne bi bilo. Prohan pa je bolj zadržan: "Tudi slaba kolektivna pogodba predstavlja vsaj nekaj na kar se delavci lahko oprejo. Brez kolektivne pogodbe pa lahko tvegamo podobno kot se je zgodilo na področju tovornega prometa in špedicijskih dejavnosti, ki so ostali leta 2001 brez kolektivne pogodbe, sedaj pa dela vsak kakor se pač sam znajde," poudarja Prohan in dodaja, da je panožna kolektivna pogodba tudi temelj za kolektivno pogodbo v podjetju.

Sklicevanje na konkurenčnost in neurejene koncesije

Naši sogovorniki so enotni, da je sprememba panožne kolektivne pogodbe nujna. Prohan ob tem ocenjuje, da bi poleg višje osnovne plače in enakovrednega vrednotenja časa razpoložljivosti ter efektivnega delovnega časa, bilo potrebno tudi celotno pogodbo posodobiti, saj je na nekateirh mestih zastarela. Majcen in Volf pa poudarjata, da se je težava s trenutno kolektivno pogodbo pokazala tudi pri nedavni stavki v skupini Arriva Slovenija, saj delodajalec pri tovrstnih pogajanjih vztraja, da ne želi ogroziti svojega konkurenčnega položaja glede na preostale družbe.

Odprto vprašanje pa ostaja ali bodo delodajalci pripravljeni pristopiti k pogajanjem o novi panožni kolektivni pogodbi in ali bodo pristali na enakovredno vrednotenje delovnega časa in časa razpoložljivosti. Majcen ob tem opominja, da so v preteklosti že imeli negativne izkušnje z dogovori. "Ko smo leta 2010 stavkali smo dosegli dogovor, da se postanek na končni postaji, če je krajši od 15 minut obravnava kot del delovnega časa, pa so nato v družbi spremenili vozne rede tako, da so bili postanki na postaji dolgi 16 minut in tako postali ovrednoteni kot čas razpoložljivosti."

Prohan pa poudarja, da se delodajalci pri pogajanjih o panožnih kolektivnih pogodbah vselej sklicujejo na neurejenost koncesij. Ministrstvo za infrastrukturo, ki je pristojno za promet je že pred leti napovedalo ureditev koncesijskih razmerij, ki se sedaj podaljšujejo brez javnega razpisa, a tega še ni storilo. Negotov položaj koncesij je bil v že preteklosti argument za zadržke pri pogajanjih o kolektivni pogodbi, ki se že dobro desetletje nespremenjena zgolj podaljšuje. Predstavniki delavcev so se zato že pogovarjali tudi o možnostih stavke na ravni celotne panoge.

Luka Lukič