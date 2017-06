13. junij: Tekma vseh tekem "zlate" generacije

Leta 2000 je slovenska nogometna reprezentanca evropsko prvenstvo začela z remijem proti ZR Jugoslaviji 3:3, potem ko je vodila 3:0.



V nepozabni tekmi sta gole za varovance Srečka Katanca, ki jih je v Charleroiju spodbujala velika množica navijačev, dosegli Zlatko Zahovič (23., 57.) in Miran Pavlin (52.). Vse je kazalo, da bo Slovenija sijajno začela svoj prvi veliki turnir, vendar so se plavi vrnili in kljub igralcu manj v 13 minutah izenačili. Dva gola je dosegel Savo Miloševič (66., 73.), enega pa Ljubinko Drulović (69.)

Leta 323 pr. n. št. je umrl makedonski vladar, ki je osvojil skoraj ves tedaj znani svet, Aleksander Veliki. Čeprav je živel le 33 let, je vodil številne vojne in osvajalske pohode. Osvojil je Malo Azijo, Perzijo, Palestino in Egipt.

Leta 823 se je rodil nemški svetorimski cesar Karel Plešasti.

Leta 1373 sta Anglija in Portugalska sklenili zavezništvo.

Leta 1539 se je rodil švicarsko-nemški slikar in grafik Jost Amman, priznani iluminator knjig v šestnajstem stoletju. Umrl je leta 1591.

Leta 1773 se je rodil britanski zdravnik in fizik Thomas Young, ki je raziskoval svetlobne in zvočne valove in izoblikoval teorijo tribarvnega gledanja. Umrl je 10. 5. 1829 v Londonu.

Leta 1774 je Rhode Island kot prva severnoameriška kolonija prepovedal uvoz

sužnjev.

Leta 1790 se je rodil Antonio Perez Jos, venezuelski predsednik.

Leta 1798 je bil v Kaliforniji ustanovljen misijon San Luis Rey de Francia.

Leta 1825 je umrl nemški oblikovalec porcelana Johann Peter Melchior, najbolj znan umetnik, povezan z veliko tovarno porcelana v Höchstu. Rodil se je leta 1742.

Leta 1831 se je rodil škotski fizik in matematik James Clerk Maxwell, ki je razvil klasično elektromagnetsko teorijo.

Leta 1854 se je rodil angleški izumitelj Charles Algernon Parsons, ki je iznašel parno turbino.

Leta 1865 se je rodil irski pesnik in dramatik William Butler Yeats, ki velja za enega najpomembnejših literatov 20. stoletja.

Leta 1870 se je rodil Jules Jean Baptiste Vincent Bordet, belgijski mikrobiolog.

Leta 1876 je umrl ruski anarhist Mihail Aleksandrovič Bakunin.

Leta 1878 se je rodil nemški pesnik, dramatik in humanist Bruno Frank. Študiral je pravo in filozofijo, po požigu nemškega parlamenta pa je, v strahu zaradi preganjanja nacistov, saj je bil judovskega rodu, zapustil Nemčijo. Ustalil se je v ZDA, kjer je do konca življenja deloval v filmski industriji. Umrl je leta 1945.

Leta 1878 se je začel berlinski kongres, na katerem so se srečali zastopniki evropskih velesil in Turčije. Srečanju je predsedoval Bismarck, vzrok zanj pa sta bili protiturška vstaja v Bosni in Hercegovini in vojna balkanskih držav in Rusije proti Turčiji. Kongres je zajezil ruski vpliv na Balkanu po ruski zmagi 1877. Srbija, Črna gora in Bolgarija sta se povečali in postali suvereni, Avstro-Ogrska pa je dobila pravico do zasedbe Bosne.

Leta 1886 je umrl bavarski kralj Ludvik II.

Leta 1888 se je rodil eden najpomembnejših portugalskih pesnikov in pisateljev Fernando Antonio Nogueira Pessoa.

Leta 1897 se je rodil se je atlet Paavo Nurmi, ki je med letoma 1920 in 1928 osvojil 9 zlatih in 3 srebrne olimpijske kolajne. Postavil je 18 svetovnih rekordov. Finska športna legenda je umrla leta 1973.

Leta 1900 se je na Kitajskem začela tako imenovana boksarska vstaja.

Leta 1911 se je rodil ameriški fizik Luis Walter Alvarez, ki je leta 1968 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1940 se je Francija po nemški okupaciji znašla v brezizhodnem položaju in Petain se je odločil za sklenitev premirja. Naslednji dan se je vlada iz Bordeauxa preselila v Vichy in za sklenitev premirja zaprosila Španijo. Premirje so sklenili 21. junija.

Leta 1943 se je rodil Malcom McDowell, britanski igralec z dolgo vrsto antologijskih zlobcev v življenjepisu, ki pa se je v zgodovino filma najbrž najbolj zapisal z vlogo psihopatskega Alexa v Kubrickovi Peklenski pomaranči.

Leta 1945 je kitajska vojska vdrla v Indokino.

Leta 1953 se je rodil ameriški igralec in komik Tim Allen.

Leta 1956 se je Velika Britanija umaknila iz Sueškega prekopa in ga po 74 letih prepustila Egiptu.

Leta 1956 je Real Madrid postal zmagovalec prvega nogometnega pokala državnih prvakov, potem ko je v Parizu premagal Rennes s 4:3. Tudi v naslednjih štirih sezonah je bil kraljevi klub evropski prvak, zadnjega od skupno 11 naslovov je osvojil leta 2016.

Leta 1957 se je rodil Rinat Dasajev, poleg Leva Jašina najboljši ruski nogometni vratar.

Leta 1966 je ameriško zvezno sodišče v tožbi Miranda proti Arizoni odločilo, da mora policija osumljenca za kaznivo dejanje obvestiti o njihovih pravicah, preden jih pripre.

Leta 1967 je bil Thurgood Marshall kot prvi temnopolti Američan imenovan za

sodnika na vrhovnem sodišču v ZDA.

Leta 1971 je časopis The New York Times začel objavljati tako imenovane pentagonske listine.

Leta 1982 je umrl kralj Savdske Arabije Khalid. Nasledil ga je sin Fahd.

Leta 1982 se je rodil etiopski atlet Kenenisa Bekele, svetovni rekorder na 5.000 metrov (12:37,35) in 10.000 metrov (26:17,53). Na olimpijskih igrah v Atenah je na omenjenih razdaljah osvojil zlato medaljo na 10 in srebrno na 5 kilometrov.

Leta 1983 je Pioneer 10, ki so ga v vesolje izstrelili leta 1972, kot prvi izdelek človeških rok zapustil Osončje.

Leta 1986 sta se rodili dvojčici Mary Kate in Ashley Olson, ki sta zasloveli z (deljeno) vlogo Michelle Tanner v nanizanki Polna hiša, kasneje pa zgradili cel filmski in modni imperij.

Leta 1995 je Jacques Chirac napovedal ponovne francoske jedrske poskuse na Mururoi v francoski Polineziji.

Leta 1997 so košarkarji Chicaga petič osvojili naslov prvaka Lige NBA, potem ko so bili v finalu končnice boljši od Utaha. Michael Jordan je bil spet izbran za najboljšega igralca končnice.

Leta 1998 je v Kongsbergu na Norveškem v 86. letu starosti umrl Birger Ruud, pred drugo svetovno vojno najboljši smučarski skakalec na svetu. Ruud je bil olimpijski zmagovalec leta 1932 v Lake Placidu in štiri leta kasneje v Garmisch Partenkirchnu, kot prvi človek pa je leta 1934 poletel prek meje 90 metrov, in to v Planici (92 m).

Leta 1999 je na kolesarski dirki za veliko nagrado Krke v Novem mestu (182 km) v ciljnem šprintu slavil Uroš Murn. V zadnjih letih je edina enodnevna profesionalna kolesarska dirka na naših tleh dirka za VN Kranja.

Leta 2000 sta se prvič srečala severnokorejski predsednik Kim Jong Il in južnokorejski Kim Dae Jung.

Leta 2004 je Slovenija prvič sodelovala na volitvah v Evropski parlament.

Leta 2010 je slovenska nogometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki premagala Alžirijo z 1:0 in tako dosegla prvo zmago Slovenije na SP-jih. V Polokwaneju je odločilni gol zabil Robert Koren. Nervozna in težka tekma se je v slovensko korist nagnila v 79. minuti, ko je Koren z diagonalnim strelom z roba kazenskega prostora matiral Fauzija Šaušija.

Leta 2012 je umrl zborovski in ansambelski pevec ter prevajalec Jože Humer, ki se je podpisal pod več sto skladb in tisoč prepesnitev otroških pevnih besedil. Dejaven je bil zlasti na glasbenem področju in ustanovil ter vodil vrsto zborov, med drugim APZ Tone Tomšič, zbor ljubljanskih srednješolcev Veter, oktet Gallus in Ljubljanske madrigaliste.

Leta 2012 so znanstveniki dokončno razvozljali genom še zadnje velike opice, opice bonobo (pred tem jim je to uspelo že za šimpanza, gorilo in orangutana.)

Leta 2012 je ikona boja za demokracijo, vodja mjanmarske opozicije Aung San Su Či, je odpotovala na prvo turnejo po Evropi po letu 1988, med katero je po več kot dveh desetletjih tudi uradno sprejela Nobelovo nagrado za mir. Več kot dve desetletji po vrnitvi v domovino, da bi skrbela za bolno mamo, si namreč Su Či ni upala zapustiti Mjanmara iz bojazni, da ji ne bi dovolili vrnitve. Večino časa je preživela v hišnem priporu, na katerega jo je obsodila vojaška hunta. Iz hišnega pripora so jo izpustili šele konec leta 2010.

Leta 2013 so Združeni narodi objavili poročilo, ki ocenjuje, da je od začetka državljanske vojne v Siriji marca 2011 v državi umrlo že več kot 93.000 ljudi (z opozorilom, da je dejanska številka verjetno še veliko višja.)

Leta 2013 je češka policija v protikorupcijski akciji v Pragi prijela vodjo urada češkega premierja Petra Nečasa Jano Nagiovo in štiri politike vladajoče stranke ODS. Prepričana je bila namreč o trdnih povezavah med organiziranim kriminalom in vodilnimi predstavniki vlade.