15. april: Renesančni genij, avtor najslavnejše slike v zgodovini likovne umetnosti

15. april 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1452 se je rodil eden največjih umov v zgodovini človeštva, Leonardo da Vinci. Bil je slikar, kipar, arhitekt, glasbenik, naravoslovec, tehnik in izumitelj.

Zaradi vsestranske nadarjenosti ga še danes opisujejo kot genija in pionirja renesanse.

Znan je po svojih slikarskih mojstrovinah, kot so Zadnja večerja in Mona Lisa, obenem pa tudi po številnih izumih, ki so bili veliko pred svojim časom, a jih sam ni nikoli objavil - številne načrte so namreč našli šele po njegovi smrti.

Poleg tega je tvorno prispeval k raziskavam na področjih anatomije, astronomije in gradbeništva.

Njegov pristop k znanosti je bil opisen — pojav je skušal razumeti tako, da ga je opisal in izrisal do najmanjše podrobnosti, poskusov ali teorijskih razlag pa ni poudarjal. Vse življenje je načrtoval veliko enciklopedijo z natančnimi risbami vsega. Ker ni imel formalne izobrazbe v latinščini in matematiki, so ga znanstveni sodobniki pretežno prezirali.

Udeleževal se je avtopsij in izdelal številne izjemno podrobne anatomske risbe ter načrtoval obsežno delo o človeški in primerjalni anatomiji. Okoli leta 1490 je v svoji skicirki izdelal študijo o kanonu proporcev, kot jih opisujejo tedaj nedavno ponovno odkriti zapisi rimskega arhitekta Vitruvija. Umrl je v Clouxu v Franciji 2. maja 1519.

Leta 1178 pr. n. št. je sončni mrk napovedal vrnitev legendarnega kralja Itake Odiseja domov po koncu trojanske vojne.

Leta 1632 so Švedi, ki jih je vodil Gustavus Adolphus, med 30-letno vojno premagali vojsko svetorimskega cesarstva.

Leta 1684 se je rodila ruska carica Katarina I.

Leta 1707 se je rodil švicarski matematik, fizik in astronom Leonhard Euler.

Leta 1811 je bil vpeljan ‘Organični dekret‘, ki je pomenil nov red v Ilirskih provincah.

Leta 1855 se je rodil Jurij Šubic, slovenski slikar.

Leta 1865 je za posledicami atentata umrl 16. ameriški predsednik Abraham Lincoln. Večer pred tem ga je v gledališču ustrelil John Wilkes Booth. Še istega dne je kot 17. predsednik prisegel Andrew Johnson.

Leta 1867 se je rodil slovenski politik, književnik in voditelj Jugoslovanske socialdemokratske stranke do leta 1914 Etbin Kristan. V Avstriji je zastopal teorijo o narodnih in kulturnih avtonomijah, bil je tvorec tivolske resolucije in njene ideje o jugoslovanski jezikovni enotnosti. Bil je pomemben publicist tistega časa, ustanovitelj Rdečega praporja, pisal je tudi za Naprej, Zarjo in Naše zapiske. Pomemben je tudi kot dramatik; njegova dela so Volja, Ljubislava in Kato Vrankovič. Umrl je leta 1953.

Leta 1874 se s pariško razstavo Moneta, Renoirja, Pissara, Sisleya in Morisota se prične impresionizem.

Leta 1896 so se v Atenah končale prve olimpijske igre moderne dobe.

Leta 1912 se je rodil severnokorejski predsednik Kim Il Sung.

Leta 1920 se je v Sloveniji začela železničarska stavka. Ko je v dogajanje posegla policija, je stavka prerasla v splošno delavsko stavko in takrat se je zgodil tragični dogodek na Zaloški cesti v Ljubljani. Policija je napadla sprevod delavcev, ki so bili namenjeni v mesto na zborovanje. V spopadih je umrlo 12 odraslih in en otrok.

Leta 1923 je potekal prvi poskus prenosa slike po televiziji.

Leta 1923 inzulin prvič postane dostopen vsem sladkornim bolnikom.

Leta 1927 so Douglas Fairbanks, Mary Pickford in Norma ter Constance Talmadge postali prvi štirje zvezdniki, ki so pustili odtise stopal in rok v cementu pred gledališčem Grauman's Chinese Theater v Hollywoodu.

Leta 1939 se je rodila tunizijsko-italijanska igralka Claudia Cardinale.

Leta 1952 se je rodil eden izmed najuspešnejših slovenskih alpinistov Jernej (Nejc) Zaplotnik, ki ga je leta 1983 pokopal leden plaz, ki se je zrušil z južne stene Manasluja v Himalaji.

Leta 1956 je umrl nemški slikar Emil Hansen, bolj znan kot Emil Nolde.

Leta 1957 se je rodila se je ameriška atletinja Evelyn Ashford, leta 1984 olimpijska prvakinja na sto metrov.

Leta 1959 se je v Londonu rodila angleška filmska igralka Emma Thompson.

Leta 1964 je George Best je prvič zaigral v dresu Severne Irske, ki je Wales v Swanseaju premagala s 3:2. George Best velja za enega največjih nogometašev, ki je igral na Otoku.

Leta 1965 se je rodila angleška glasbenica Linda Perry.

Leta 1966 se je rodila angleška pevka in manekenka Samantha Fox.

Leta 1967 je umrl italijanski komik Antonio de Curtis, bolj znan kot Toto.

Leta 1980 je umrl francoski mislec in pisatelj ter predstavnik eksistencializma Jean-Paul Sartre.

Leta 1964 je dobil Nobelovo nagrado za književnost, a jo je zavrnil.Leta 1989 se v Sheffieldu zgodi največja tragedija v zgodovini angleškega nogometa, v kateri umre 96 navijačev.

Leta 1990 je v New Yorku umrla ameriška igralka švedskega rodu Greta Garbo. Njeno pravo ime je bilo Greta Lovisa Gustafsson. Igrala je v filmih Ana Karenina, Ninočka, Dama s kamelijami, Mata Hari. Rodila se je 8. septembra 1905.

Leta 1990 se je rodila angleška igralka Emma Watson, ki je zaslovela kot Hermiona Granger s filmsko serijo Harry Potter.

Leta1991 je košarkar Los Angeles Lakersov Magic Johnson dosegel že 10.000. podajo v karieri.

Leta 2001 je umrl ameriški glasbenik, pevec in član skupine The Ramones Joey Ramone.

Leta 2011 je Haaško sodišče zaradi vojnih zločinov na 24 in 18 letno zaporno kazen obsodilo upokojena hrvaška generala Anteja Gotovino in Mladena Markača, general Ivan Čermak pa je bil oproščen vseh obtožb.

Leta 2013 sta na bostonskem maratonu eksplodirali dve bombi zaradi katerih so umrli trije ljudje, več kot 130 pa je bilo ranjenih.

