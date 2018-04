16. april: Papež, ki je presenetil z odstopom

16. april 2018

Ljubljana - MMC RTV SLO

Leta 1927 se je v bavarskem mestu Marktl am Inn rodil nemški kardinal, pisatelj in papež (Benedikt XVI.) Joseph Alois Ratzinger.

Papež Pavel VI. ga je 24. marca 1977 imenoval za nadškofa v Münchnu. 28. maja istega leta je prejel škofovsko posvečenje.

Bil je prvi škofijski duhovnik, ki mu je bila po osemdesetih letih zaupana pastirska služba v tej veliki bavarski škofiji. Pavel VI. ga je nato 27. junija 1977 imenoval za kardinala.

Janez Pavel II. ga je 25. novembra 1981 imenoval za prefekta Kongregacije za nauk vere, predsednika Biblične papeške komisije in Papeške mednarodne teološke komisije.

Na konklavu 2005 so ga 19. aprila izvolili za 265. papeža Rimskokatoliške cerkve. 24. aprila je z nedeljsko sveto mašo uradno začel pontifikat. 8. maja je prevzel zadnjo dolžnost kot novi papež - postal je rimski škof.

Papež Benedikt XVI. je o možnosti odstopa razmišljal že leta 2010, ko je dejal, da si lahko predstavlja, da bi se iz zdravstvenih razlogov odpovedal papeževanju. 11. februarja 2013 je presenetil z novico, da bo 28. februarja odstopil.

Po odstopu nosi naziv zaslužni papež (latinsko papa emeritus) in še naprej se ga naslavlja z nazivom vaša svetost. Benedikt XVI. je tako postal prvi papež po Gregorju XII. leta 1415, ki je odstopil, in prvi po Celestinu V. leta 1294, ki je to storil prostovoljno.

Leta 1071 je Robert Guiscard zavzel Bari in končala se je bizantinska nadvlada v Italiji.

Leta 1341 je Ludvik Bavarski povzdignil Ulrika I. v Celjskega grofa.

Leta 1786 se je rodil britanski admiral in raziskovalec polarnih morij John Franklin. Umrl je leta 1847.

Leta 1828 je v 82. letu starosti umrl eden največjih španskih slikarjev Francisco José de Goya y Lucientes. Bil je eden največjih mojstrov portreta.

Leta 1850 je umrla Marie Tussaud, ustanoviteljica londonskega muzeja voščenih lutk. Njeno pravo ime je bilo Marie Grosholtz.

Leta 1859 je umrl francoski politični mislec in zgodovinar Alexis de Tocqueville, čigar najbolj znano delo je Demokracija v Ameriki.

Leta 1889 se je v Londonu rodil Charles Spencer Chaplin. Zelo mlad se je preselil v Ameriko, kjer je hitro zasenčil velika hollywoodska imena in postal vodilni avtor nemih filmov. Posnel je 35 burlesk in 12 filmov. Leta 1932 se je prvič srečal z zvočnim filmom – Luči velemesta. Čez štiri leta je posnel Moderne čase, leta 1940 pa Velikega diktatorja. Pozneje se je z družino preselil v Švico, v Hollywood pa se je vrnil šele leta 1972, ko so mu izročili posebnega oskarja za neprecenljive dosežke. Zadnji film, ki ga je posnel leta 1967, je bil Grofica iz Hongkonga, v njem pa sta nastopila Sofia Loren in Marlon Brando.

Leta 1921 se je rodil britanski filmski igralec, pisatelj in dramatik sir Peter Ustinov. Umrl je leta 2004.

Leta 1924 se je rodil ameriški skladatelj Henry Mancini.

Leta 1939 se je rodila ameriška pevka Dusty Springfield.

Leta 1947 se je rodil Kareem Abdul Jabbar, legendarni košarkar (igral je na mestu centra), ki je še vedno vodilni po doseženih točkah v Ligi NBA.

Leta 1954 se je rodila ameriška igralka Ellen Barkin.

Leta 1960 se je rodil španski nogometni trener Rafael Benitez.

Leta 1961 se je rodila hrvaška pevka Doris Dragović.

Leta 1971 se je rodila ameriška pevka Selena.

Leta 1972 je umrl japonski pisatelj in Nobelov nagrajenec Jasunari Kavabata.

Leta 1972 so iz Cape Canaverala na Floridi izstrelili Apollo 16, ki je bil namenjen na Luno.

Leta 1976 je indijska vlada sprejela zakon, s katerim je poskušala zajeziti naglo povečevanje števila prebivalcev. Indija ima več kot milijardo prebivalcev.

Leta 1994 je v prometni nesreči v Lazah v Tuhinjski dolini umrla 20-letna škofjeloška smučarka Lea Ribarič.

Leta 1999 se je po 20 letih igranja v Ligi NHL od ledenih ploskev poslovil najboljši igralec v zgodovini hokeja Wayne Gretzky.

Leta 2000 so v Washingtonu množično protestirali proti Svetovni banki.

Leta 2000 je telovadec Mitja Petkovšek v Glasgowu prvič zmagal v svetovnem pokalu.

Leta 2003 so v Atenah podpisali pristopni sporazum in v EU sprejeli 10 novih članic, med njimi tudi Slovenijo.

Leta 2004 se je slovenska hokejska reprezentanca z zmago nad Estonijo (7:2) v 4. krogu svetovnega prvenstva prve divizije znova uvrstila med elito.

Leta 2007 se je zgodil najbolj smrtonosen šolski pokol vseh časov. Na Politehničnem institutu, državni univerzi Virginije, je pod streli oboroženega napadalca umrlo več kot 33 ljudi, vključno s strelcem, 29 pa jih je bilo ranjenih. Pokol je izvedel 23 letni južnokorejski študent Seung-Hui Čo, ki je v Virginiji živel kot stalni prebivalec.

Leta 2010 je umrl vojni poveljnik vojske BiH-a Rasim Delić, ki ga je haaško sodišče leta 2008 obsodilo na tri leta zapora zaradi okrutnega ravnanja s srbskimi vojaki.

