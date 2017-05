20. maj: Smrt velikega pomorščaka Kolumba

Praznujejo Cher, Iker Casillas, Petr Čech ...

20. maj 2017 ob 00:01

Ljubljana - MMC RTV SLO

Na današnji dan leta 1506 je umrl veliki pomorščak Krištof Kolumb, odkritelj Amerike in utemeljitelj španskega kolonialnega imperija v Ameriki.

Kolumb se je rodil v Genovi, domnevno pa je bil sin genovskega tkalca. Po poroki s Portugalko Felipo Moniz Perestreloo, ki mu je rodila hčer Diego, je živel na Portugalskem, kjer ga je florentinski učenjak Paolo Toscanelli navdušil nad iskanjem zahodne - krajše pomorske poti do Indije.

Konec 15. in v začetku 16. stoletja je v upanju, da bo našel morsko pot do Indije, kar štirikrat obplul Ameriko. Na podlagi Toscanellijevega zemljevida je zasnoval svoj načrt, ki pa je pri portugalskem kralju Henriku Pomorščaku naletel na gluha ušesa. Razočaran se je obrnil na špansko kraljico Isabelo in kralja Ferdinanda Aragonskega.

Po kar osemletnem čakanju sta mu nato le, ob podpori frančiškanskega samostana La Rabida, ponudila tri ladje: Pinto, Nino in Santa Marijo. Z devetdesetčlansko posadko je Kolumb, 17. aprila 1492, odjadral iz pristanišča Palos. Plul je mimo Karibskega otočja in 12. oktobra zjutraj, istega leta, pristal na Bahamskem otoku San Salvador in ga v imenu Španije, prepričan da je v južni Aziji, zavzel. Od tod so odpluli na severno obalo Kube, kjer so Španci, kot prvi Evropejci, spoznali koruzo, tobak in sladki krompir.

Poveljujoča ladja Santa Marija je nato nasedla na Haitiju. Pred odhodom je, 25. decembra 1492, na Haitiju ustanovil prvo špansko naselbino - Fort Novidad in v njej pustil 38 mož posadke. Vračal se je mimo Azorskih otokov in 15. marca 1493 priplul v Palos.

Leta 325 je rimski cesar Konstantin Veliki odprl ekumenski koncil v Nikeji, na katerem so obsodili arijansko herezijo in razglasili nikejsko veroizpoved.

Leta 526 je v potresu, ki je prizadel Sirijo, umrlo okoli 300 tisoč ljudi.

Leta 1570 je nizozemski kartograf in geograf Abraham Ortelius v Antwerpnu izdal prvi sodobni atlas sveta - Gledališče sveta (Theatrum orbis terrarum).

Leta 1795 so v Parizu sprejeli konvencijo o metru, ki naj bi postal mednarodna dolžinska mera.

Leta 1822 se je rodil francoski ekonomist in dobitnik Nobelove nagrade za mir Frederic Passy.

Leta 1860 se je rodil nemški kemik in Nobelov nagrajenec Eduard Buchner.

Leta 1873 sta Levi Strauss in Jacob Davis prejela patent za modri džins.

Leta 1882 so Nemčija, Avstro-Ogrska in Italija ustanovile trojno zvezo.

Leta 1883 je vulkan Krakatoa začel bruhati lavo. Umiril se je šele tri mesece kasneje.

Leta 1902 je Kuba postala neodvisna država.

Leta 1913 se je rodil ameriški inženir in ustanovitelj podjetja Hewlett-Packard, William Hewlett.

Leta 1918 se je rodil ameriški genetik in dobitnik Nobelove nagrade za medicino Edward B. Lewis.

Leta 1927 je Kraljevina Hidžaz in Nedžd (danes Savdska Arabija) postala neodvisna država

Leta 1927 je Charles Lindberg začel znameniti letalski prelet Atlantskega oceana brez postanka. Ob 7.52 je vzletel s polja Roosevelt na Long Islandu, naslednji dan ob 22.22 pa je pristal v Parizu.

Leta 1940 so prvi zaporniki prispeli v koncentracijsko taborišče Auschwitz.

Leta 1944 se je v Sheffildu v Angliji rodil legendarni angleški rocker Joe Cocker. Prvo domačo številka ena, uspešnico A Little Help From My Friends, priredbo skladbe skupine The Beatles, je imel leta 1968. Umrl je 22. decembra 2014.

Leta 1946 se je rodila pevka in igralka Cher. Na glasbeni sceni je že od 60. let. Zadnjo svetovno uspešnico Believe je izdala leta 1998. Uspešno skriva leta, pri čemer ji pomagajo številne lepotne operacije.

Leta 1947 je umrl avstrijski fizik in Nobelov nagrajenec Philipp Lenard.

Leta 1952 se je rodil kamerunski nogometaš Roger Milla, ki je pri 42 letih postal najstarejši strelec v zgodovini SP-jev.

Leta 1963 je vrhovno sodišče v Združenih državah Amerike obsodilo segregacijo kot neustavno. 2. junija 1964 je Johnson podpisal zakon o državljanskih pravicah, ki je vsem državljanom namenil enake pravice v javnih prostorih. Ukinjena je bila tudi rasna delitev šol.

Leta 1964 je umrl nemški fizik in Nobelov nagrajenec iz leta 1925 James Franck.

Leta 1967 je Jimi Hendrix podpisal pogodbo z ameriško založbo Reprise Records.

Leta 1972 se je rodil ameriški hip-hop in rap ustvarjalec Busta Rhymes.

Leta 1981 se je rodil španski nogometni vratar Iker Casillas.

Leta 1982 se je v Plznu rodil češki nogometni vratar Petr Čech.

Leta 1983 sta Luc Montagnier in Robert Gallo vsak posebej v časopisu Science objavila odkritje HIV-a.

Leta 1989 je umrl angleški ekonomist in Nobelov nagrajenec John Hicks.

Leta 1990 je Američan Randy Barnes je v Westwoodu v Kaliforniji postavil svetovni rekord v suvanju krogle (23,12 metra).

Leta 1992 je Barcelona v finalu Lige prvakov po podaljšku premagala Sampdorio, za katero je igral tudi Srečko Katanec, z 1:0. Odločilni zadetek na Wembleyju je dosegel Ronald Koeman v 112. minuti.

Leta 1992 sta košarkarski reprezentanci Slovenije in Hrvaške sta v Slovenskih Konjicah odigrali prvo medsebojno reprezentančno tekmo. S 93:74 je zmagala Hrvaška, za katero je kapetan Dražen Petrović dosegel 18 točk.

Leta 1998 so nogometaši madridskega Reala so v finalu Lige prvakov v Amsterdamu premagali Juventus z 1:0. Strelec zmagovitega zadetka je bil Predrag Mijatović.

Leta 2000 je Bayern osvojil 16. naslov nemškega prvaka.

Leta 2010 so neznanci ukradli pet slik, vrednih več kot 100 milijonov evrov, iz muzeja moderne umetnosti v Parizu.

Leta 2010 je umrl novinar in urednik Slovenske tiskovne agencije Borut Meško.

Leta 2010 je bil gejevski par v Malaviju obsojen na 14 let zapora.

Leta 2012 je v 61. letu starosti umrl Abdelbaset Ali Mohmed Al Megrahi, ki je bil kot edini obsojen zaradi terorističnega napada na letalu ameriške družbe Pan Am na Škotskem leta 1988. Umrl je na svojem domu v Libiju.

Leta 2012 je ukrajinski predsednik Viktor Janukovič prepovedal zdravljenje nekdanje predsednice vlade Julije Timošenko v tujini.

Leta 2012 je "palček" Montpellier prvič v zgodovini postal francoski nogometni prvak.

Leta 2013 je trener Jose Mourinho tudi uradno zapustil Real Madrid.

Leta 2013 sta kolesarja Rus Denis Menčov in Američan Levi Leipheimer sklenila karieri.