26. september: Umrl človek, ki je "zakrivil" znamenite leviske

Leta 1902 je umrl nemško-ameriški industrialec, izumitelj džinsa Levi Strauss. Po njem se imenujejo hlače - leviske.

Decembra 1870 je dobil krojač Jacob W. Davis zamisel, da je šive na žepih ojačal z zakovicami, kot so jih uporabljali za konjsko opremo.

Za to zamisel je Strauss 20. maja 1873 prejel patent. Leta 1890 je ustanovil podjetje Levi Strauss & Company. Do danes je to podjetje eden največjih proizvajalcev džinsa in Levis ena najbolj znanih blagovnih znamk. Najbolj znan model je Levis 501, ki so najbolj nošene hlače iz džinsa na svetu.

Leta 1371 so Turki v bitki pri Marici premagali Srbe.

Leta 1501 je umrl hrvaški duhovnik, pravnik in pesnik Džore Držić.

Leta 1580 je bil krščen španski pisatelj Francisco Gomez de Quevedo y Villegas.

Leta 1791 se je rodil francoski slikar Theodore Gericault.

Leta 1802 je na Dunaju umrl matematik in fizik slovenskega rodu baron Jurij Bartolomej Vega.

Leta 1815 so Avstrija, Rusija in Prusija podpisale pogodbo o Sveti aliansi, zvezi, s katero bi družno zatrle svobodne ideje in demokratično revolucionarno gibanje v Evropi.

Leta 1860 je umrl srbski knez Miloš Obrenović. Bil je kmečki sin, ki je leta 1815 vodil upor Srbov proti turški oblasti. Leta 1817 je dal umoriti Karadžordža Petroviča.

Leta 1868 je umrl nemški matematik in astronom August Ferdinand Moebius.

Leta 1869 se je rodil armenski skladatelj, muzikolog in duhovnik Soghomon Gevorki Soghomonjan, bolj znan kot Komitas Vardapet.

Leta 1870 se je rodil danski kralj Kristijan X.

Leta 1888 se je rodil angleško-ameriški dramatik, pesnik in esejist Thomas Stearns Eliot, ki je leta 1948 prejel Nobelovo nagrado.

Leta 1889 se je rodil nemški filozof Martin Heidegger.

Leta 1895 se je v Zagorici pri Dobrepolju rodil slovenski slikar, kipar, grafik in idejni vodja ekspresionizma pri nas France Kralj.

Leta 1897 se je rodil Italijan Giovanni Battista Enrico Antonio Maria Montini, bolj znan kot papež Pavel VI.

Leta 1898 se je rodil ameriški skladatelj judovskega rodu George Gerschwin, s pravim imenom Jacob Gershowitz.

Leta 1904 je umrl irsko-grški pisatelj Patrick Lefcadio Hearn.

Leta 1907 je Nova Zelandija postala neodvisna država.

Leta 1917 je v Parizu umrl slikar Edgar Degas, s pravim imenom Edgar Hilaire Germaine de Gas.

Leta 1918 se je začela meuse-argonška ofenziva.

Leta 1918 je bil v Mariboru ustanovljen Narodni svet za Štajersko. Narodni svet je utemeljil vsa najpomembnejša dejanja narodne osvoboditve na slovenskem Štajerskem.

Leta 1932 umrl belgijski skladatelj Pierre Degeyter.

Leta 1940 je Japonska zasedla Tonking.

Leta 1943 je umrl japonski astronom in geodet Hisaši Kimura.

Leta 1944 se je začela bitka pri nizozemskem mestu Arnhem.

Leta 1945 je bilo mesto Tanger razglašeno za mednarodno cono.

Leta 1945 je umrl madžarski skladatelj Bela Bartok. Pisal je simfonična in komorna dela ter priložnostne skladbe, v katere je vpletal ljudske motive.

Leta 1948 se je v Cambridgeu rodila angleška rockovska pevka Olivia Newton-John, ki je odraščala v Avstraliji, zaslovela pa je v sedemdesetih letih. Nastopala je kot filmska partnerka Johna Travolte v filmu Briljantina.

Leta 1952 je umrl ameriški filozof George Santayana.

Leta 1953 sta ZDA in Španija sklenili sporazum o gospodarski in vojaški pomoči.

Leta 1956 se je rodila ameriška filmska igralka Linda Carroll Hamilton.

Leta 1957 se je rodil nekdanji nemški nogometaš in trener Klaus Augenthaler.

Leta 1960 je imel kubanski predsednik Fidel Castro na sedežu OZN-ja v New Yorku štiri ure in in 29 minut dolg govor, ki velja za najdaljšega v zgodovini te organizacije.

Leta 1965 se je rodil košarkar Radislav Čurčič. Igral je pomembno vlogo na centrskem položaju pri Smelt Olimpiji in Maccabiju.

Leta 1967 je Mednarodni olimpijski komite ustanovil medicinsko komisijo za nadzor uporabe nedovoljenih poživil pri športnikih.

Leta 1973 je umrla italijanska filmska igralka Anna Magnani.

Leta 1976 je v Mamernu ob Bodenskem jezeru umrl hrvaško-švicarski kemik Lavoslav Ružička.

Leta 1976 se je rodil nemški nogometaš Michael Ballack.

Leta 1980 je bilo na znameniti münchenski prireditvi Oktoberfest v bombnem napadu ubitih 13 ljudi, ranjenih pa več kot 200 ljudi.

Leta 1981 se je rodila ameriška teniška igralka Serena Williams.

Leta 1988 so šprinterju Benu Johnsonu zaradi jemanja nedovoljenih poživil odvzeli zlato medaljo, ki si jo je pritekel na olimpijskih igrah v Seulu v teku na 100 m.

Leta 1990 je umrl italijanski pisatelj in novinar Alberto Pincherle, bolj znan kot Alberto Moravia.

Leta 1994 je 18-letni brazilski napadalec Ronaldo za dve leti podaljšal pogodbo s PSV-jem iz Eindhovna.



Leta 1996 se je Shannon Wells Lucid, prva ženska, ki je živela na vesoljski postaji, vrnila na Zemljo.

Leta 1996 sta se v povratni tekmi 1. kroga pokala pokalnih zmagovalcev SCT Olimpija in danski Aarhus razšla brez zadetkov.

Leta 2003 je umrl angleški pevec Robert Allen Palmer.

Leta 2004 je Rudi Voeller odstopil s trenerskega mesta pri Romi.

Leta 2010 je Blaž Kavčič zmagal na teniškem turnirju BMW Ljubljana Open, kar je bilo njegovo tretje slavje na turnirjih Challenger v dobrem mesecu.

Leta 2011 je v 72. letu starosti v bolnišnici v Nairobiju za rakom umrla Wangari Maathai, kenijska okoljevarstvenica, ki je kot prva afriška ženska prejela Nobelovo nagrado za mir.

Leta 2012 je za posledicami raka umrl pevec Andy Williams, ki je med drugim navduševal z izvedbo uspešnic Moon River, Love Story in Born Free.

