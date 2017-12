7. december: Češki filmski mojster, ki se je namesto v Hollywoodu nastanil v Piranu

Na današnji dan

6. december 2017 ob 23:59

Ljubljana - MMC RTV SLO

V Čachovicah na Češkem se je leta 1913 na današnji dan rodil režiser František Čap. V zavest slovenskih filmskih gledalcev se je zasidral kot režiser Vesne, enega najbolj gledanih slovenskih filmov.

Njegova slovenska filmografija je sestavljena iz petih celovečercev in enega kratkega filma - Piran - biser slovenskega primorja. S tem filmom je Čap kot labodji spev svojega filmskega ustvarjanja v Sloveniji oziroma Jugoslaviji posnel kratek hommage mestu, ki je postalo njegov drugi dom in na njegovo željo tudi zadnje počivališče.

Čap je leta 1934 postal asistent režije in montažer. V letih 1939-1948 je na Češkem režiral 13 celovečernih filmov, leta 1946 vojno dramo Možje brez kril, ki je bila nagrajena v Cannesu. Leta 1949 se je izselil v Nemčijo, od leta 1952 pa je deloval v tedanji Jugoslaviji.

Po Vesni (1953) je Čap za slovenskega producenta (Triglav film) posnel še moralno izostreno enobejevsko pripoved o ideološko omahljivem zdravniku Trenutki odločitve (1955), komedijsko nadaljevanje Vesne na "starejšem nivoju" Ne čakaj na maj (1957), triler X-25 javlja (1960) in na koncu komedijo Naš avto (1962).

Prelom v zgodovini slovenskega filma

Čeprav je bil konec njegove kariere precej neugleden, je Čap poleg Franceta Štiglica dominanten lik slovenskega filma 50. let preteklega stoletja. Vesno je posnel ravno takrat, ko so partizanske epopeje po filmu Na svoji zemlji (1948) začele izgubljati sapo. Direktiva o heroiziranju zgodovine je seveda še obstala, toda Čap te paradigme ni le zmehčal, ampak jo je zasenčil z vzporedno paradigmo žanrsko lahkotnega, zabavnega, neideološkega, meščanskega, tudi komercialno uspešnega filma.

Leta 43 pr. n. št. je umrl rimski državnik in govornik Marcus Tulius Cicero.

Leta 1545 se je rodil Henry Stuart, lord Darnley, mož škotske kraljice Mary I.

Leta 1732 je svoja vrata prvič odprla opera Royal Opera House v londonskem Covent Gardnu.

Leta 1787 je Delaware kot prva ameriška zvezna država ratificiral ustavo.

Leta 1894 je umrl francoski diplomat Ferdinand de Lesseps, ki je vodil gradnjo Sueškega prekopa.

Leta 1912 so v prestolnici starega Egipta Amarni odkrili kip egipčanske kraljice Nefretete.

Leta 1913 se je rodil češko-slovenski filmski režiser František Čap.

Leta 1917 so Združene države Amerike napovedale vojno Avstro-Ogrski.

Leta 1928 se je rodil ameriški jezikoslovec in politični aktivist Noam Chomsky.

Leta 1941 je Japonska kot tihooceanska sila brez vojne napovedi napadla ameriško oporišče Pearl Harbor na havajskem otočju.

Leta 1949 se je rodil znameniti ameriški pevec, skladatelj in igralec Tom Waits. Waits je prava glasbena ikona, znan je po značilnem raskavem glasu, prisega pa predvsem na bluzovsko in džezovsko obliko glasbenega izražanja. V bogati karieri je prejel veliko priznanj, med drugim tudi dva grammyja za najboljši album in nominacijo za oskarja za filmsko glasbo.

Leta 1956 se je rodil legendarni košarkar Larry Bird. Med letoma 1979 in 1992 je odigral 13 nepozabnih sezon za Boston Celticse v Ligi NBA.

Leta 1962 je monaški knez Rainier III. razdelil nekaj oblasti v kneževini na svetovalni in zakonodajni svet.

Leta 1965 sta papež Pavel VI. in patriarh Atenagoras I. preklicala vzajemno izobčenje obeh cerkva, ki je veljalo od leta 1054.

Leta 1972 se je rodil avstrijski alpski smučar Hermann Maier.

Leta 1975 je Indonezija napadla Vzhodni Timor.

Leta 1982 so v ZDA v Teksasu izvedli prvo usmrtitev zapornika s smrtonosno injekcijo. To je bil Charles Brooks.

Leta 1988 je Jaser Arafat priznal Izraelu pravico do obstoja.

Leta 1991 je v Sloveniji začel veljati zakon o denacionalizaciji.

Leta 1995 je vesoljsko plovilo Galileo po dobrih šestih letih potovanja pristalo na Jupitru.

Leta 1996 je na ženskem superveleslalomu za svetovni pokal v Vailu senzacionalno zmagala Rusinja Svetlana Gladiševa. V cilju so za zmagovalko že razglašali Švedinjo Pernillo Wiberg, potem pa je Gladiševa s štartno številko 32 prehitela Wibergovo za 21 stotink sekunde.

Leta 2004 je Hamid Karzaj postal predsednik Afganistana.

Leta 2005 je bil aretiran Ante Gotovina, hrvaški general, obtožen vojnih zločinov med operacijo Nevihta. Hrvaškega ubežnika je po večletnem lovu aretirala španska policija na Tenerifu. Aprila 2011 je sodišče odločilo, da je Gotovina kriv, in ga obsodilo na 24 let zapora, a je bil nato novembra 2012 oproščen vseh točk obtožnice in nemudoma izpuščen.

Leta 2006 je tornado prizadel severozahodni del Londona.

Leta 2011 je umrl z emmyjem nagrajeni igralec Harry Morgan, ki so si ga številne generacije gledalcev najbolj zapomnile po vlogi polkovnika Shermana Potterja iz TV-serije MASH.

Leta 2011 je na zgodovinski obisk v Gazo prvič pripotoval vodja Hamasa Kaled Mešal, ki je palestinska tla zapustil po šestdnevni vojni leta 1967 in se od takrat ni več vrnil. 56-letni Mešal je Gazo obiskal ob 25. obletnici gibanja Hamas, ki vlada palestinski enklavi ob Sredozemskem morju od leta 2007.

Leta 2011 je italijanska policija v podzemnem zaklonišču v bližini Neaplja prijela mafijskega botra Michela Zagario, enega najbolj iskanih ljudi v državi in vodjo vplivnega mafijskega klana Casalesi. Prijeti mafijski boter je vodil vplivni in kruti mafijski klan, ki nadzoruje velik del območja severno od Neaplja in je del neapeljske mafijske združbe Camorra. Na begu je bil 16 let, v odsotnosti pa je bil obsojen zaradi umora.

Leta 2011 so nekdanjega guvernerja Illinoisa Roda Blagojevicha zaradi politične korupcije obsodili na 14 let zapora. Med drugim je skušal v senatu prodati sedež, ki je nekoč pripadal Baracku Obami.

Leta 2013 je v Parizu umrl Edouard Molinaro, režiser številnih priljubljenih filmov, tudi farse Topla brata (La Cage aux Folles, 1978) in komedij z Louisom de Funèsom v glavni vlogi. Molinarov najslavnejši film, za oskarja nominirani La Cage aux Folles, ki smo ga Slovenci prevedli kot Topla brata, je bil v času nastanka najdonosnejši tuji film v ZDA. Zato najbrž ni presenetljivo, da so leta 1996 Američani na novo posneli kot Ptičjo kletko, The Birdcage.

Leta 2013 je srbska policija je v obsežni akciji proti trgovini z mamili po vsej državi preiskala več kot 900 lokacij in prijela več kot 250 ljudi. Zaplenili so velike količine narkotikov vseh vrst. Šlo je za največjo policijsko akcijo v Srbiji v zadnjih 25 letih.

A. J.