Mesiček: Nov preizkus in priložnost za dokazovanje

Trifunović: Odigrati moramo kot na prvi tekmi

7. september 2018 ob 14:31

Celje

Pred kvalifikacijskima tekmama za svetovno prvenstvo se bodo slovenski košarkarji še enkrat pomerili s Hrvaško. Obračun bo v soboto ob 20.00 v celjskem Zlatorogu.

Oslabljena in pomlajena slovenska reprezentanca je v sredo presenetljivo dobila prvi medsebojni dvoboj v Varaždinu (87:86), ko so bili evropski prvaki odlični pri metu izza črte, z borbeno in požrtvovalno igro pa so se izvrstno kosali s favorizirano Hrvaško, za katero igrata tudi najboljša košarkarja, Dario Šarić in Bojan Bogdanović.

"Odigrati si želimo enako kot na prvi medsebojni pripravljalni tekmi. V obrambi nas mora krasiti borbena in agresivna igra, v napadu moramo biti sproščeni in si priigrati odprte mete. Pomembno bo, da tudi tokrat pokažemo pravi karakter. Fantje so dokazali, iz kakšnega testa so, popolnoma so predani delu in cilju, zato si zaslužijo podporo naših navijačev," je pred tekmo povedal Rado Trifunović. Selektor bo zdaj lahko računal tudi na Eda Murića, ki se je izbrani vrsti po prekinitvi sodelovanja z Zielono Goro pridružil po tekmi v Varaždinu. Poškodbo je saniral Luka Vončina, ki je manjkal na prvi tekmi.

Trifunović nato po dvoboju v Zlatorogu pričakuje še šest košarkarjev, ki igrajo v Španiji in Nemčiji, Vlatka Čančarja, Žigo Dimca, Gregorja Hrovata, Jurija Macuro, Luko Rupnika in Anthonyja Randolpha. Američan s slovenskim potnim listom naj bi se reprezentanci pridružil prvič po EuroBasketu, v ekipi pa bo edini iz evroligaškega kluba. Na drugi strani bo tudi Hrvaška za kvalifikacije močnejša kot na dvobojih s Slovenijo, saj Dražen Anzulović še čaka na Krunoslava Simona.

Rebec: Tokrat nas čaka še težje delo

"Pred nami je druga tekma v tem pripravljalnem obdobju. Na gostovanju v Varaždinu smo dokazali, da se lahko kosamo s Hrvati. Verjamem, da nas tokrat čaka še težje delo, saj se bodo želeli Hrvati oddolžiti za poraz, hkrati pa vedo tudi več o naši igri," je pred drugim dvobojem s Hrvaško dejal Matic Rebec, ki je v sredo odlično vodil slovensko igro in tekmo končal z dvojnim dvojčkom. To je bil sicer 32. medsebojni obračun sosednjih držav, Hrvaška je uspešnejša z 18 zmagami, toda na zadnjih 13 tekmah je bila Slovenija boljša kar desetkrat.

"Tekmo proti Hrvaški v sredo smo že pozabili in se popolnoma osredotočili na obračun v Celju. Zavedamo se, da je Hrvaška izjemno dobra reprezentanca, kar za nas predstavlja dober preizkus naše pripravljenosti in novo priložnost za dokazovanje in nabiranje izkušenj. Verjamem, da bodo dali vse od sebe in pustili srce na igrišču," je dodal Blaž Mesiček, ki je bil za novincem v izbrani vrsti Jakobom Čebaškom s 14 točkami drugi strelec Slovenije, Hrvaški pa je težave povzročal predvsem s prodori.

Čez teden dni Slovenijo čaka težko gostovanje v Rigi, kjer se bo pomerila z Latvijo. Zadnjič se je z baltskimi košarkarji pomerila v dramatičnem četrtfinalu EuroBasketa, pravi poslastici lanskega turnirja. V ponedeljek, 17. septembra, pa se bodo evropski prvaki v Ljubljani srečali še s Turčijo, ko bo ravno na dan tekme minilo eno leto od slavja v Carigradu. Leto po osvojitvi evropskega prvenstva se Slovenija lahko že poslovi od svetovnega prvenstva, saj je v kvalifikacijah z le dvema zmagama in kar štirimi porazi v zelo slabem položaju.

Pripravljalna tekma, Celje, sobota ob 20.00:

SLOVENIJA – HRVAŠKA

KVALIFIKACIJE, drugi del, skupina I

1. krog, petek, 14. septembra:

LATVIJA – SLOVENIJA



UKRAJINA – ŠPANIJA



TURČIJA – ČRNA GORA

2. krog, ponedeljek, 17. septembra:

SLOVENIJA – TURČIJA

ŠPANIJA – LATVIJA

ČRNA GORA – UKRAJINA

Lestvica: ŠPANIJA 6 6 0 +66 12 TURČIJA 6 4 2 +48 10 LATVIJA 6 4 2 +24 10 -------------------------------------- ČRNA GORA 6 3 3 +11 9 UKRAJINA 6 3 3 -10 9 SLOVENIJA 6 2 4 -8 8 Na SP, ki bo med 31. avgustom in 15. septembrom 2019, vodijo prva tri mesta.

