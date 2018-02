Anže Kopitar na 900. tekmi dosegel 800. točko

Phaneuf spet dal gol

21. februar 2018 ob 05:41

New York - MMC RTV SLO

Hokejisti Los Angelesa so po nizu treh zaporednih porazov zdaj trikrat zmagali, 33. zmage v sezoni so se veselili v Winnipegu, kjer so bili boljši s 4:3.

Kapetan Kraljev Anže Kopitar je v zadnji tretjini podal Dustinu Brownu za vodstvo s 4:2. Za najboljšega slovenskega hokejista je bila to že 800. točka, ki jo je dosegel na 900. tekmi v rednem delu Lige NHL.

Dion Phaneuf je v svoji četrti tekmi za Kralje dosegel že tretji gol. Z golom in podajo se je izkazal še Alec Martinez.

"Dobro veste, kaj si mislim o Kopitarju. Je igralec najvišje kakovosti, kar velja tudi za njegovo osebnost. Vse kar dela, naredi odlično. Izejmno dober je tudi v obrambnih nalogah. Za njim je odlična kariera, ki pa je še zdaleč ni konec," je svojega varovanca pohvalil trener LA-ja John Stevens.

Kralji bodo v noči na petek gostili Dallas.

Liga NHL, tekme 20. februarja:

WINNIPEG - LOS ANGELES 3:4

Wheeler 6., Byfuglien 39., Laine 60.; Martinez 22., Phaneuf 38., Mitchell 47., Brown 56. (podaja Kopitar).



TORONTO - FLORIDA 1:0

NEW JERSEY - COLUMBUS 1:2

PHILADELPHIA - MONTREAL * 3:2

WASHINGTON - TAMPA BAY 2:4

DETORIT - NASHVILLE 2:3

ST. LOUIS - SAN JOSE 2:3

EDMONTON - BOSTON 2:3

VANCOUVER - COLORADO * 4:5

* - v podaljšku

Tekme 21. februarja:

CHICAGO - OTTAWA

ANAHEIM - DALLAS

VEGAS - CALGARY

Vzhod: T Z P PK To TAMPA BAY LIGHTNING 60 40 17 3 83 BOSTON BRUINS 58 37 13 8 82 TORONTO MAPLE LEAFS 62 37 20 5 79 WASHINGTON CAPITALS 60 34 19 7 75 PITTSBURGH PENGUINS 61 35 22 4 74 PHILADELPHIA FLYERS 60 31 19 10 72 NEW JERSEY DEVILS 60 31 21 8 70 COLUMBUS BLUE JACKETS 60 30 25 5 65 ------------------------------------- CAROLINA HURRICANES 60 27 23 10 64 NEW YORK ISLANDERS 61 29 26 6 64 NEW YORK RANGERS 60 27 28 5 59 FLORIDA PANTHERS 57 26 25 6 58 DETROIT RED WINGS 59 24 26 9 57 MONTREAL CANADIENS 59 22 29 8 52 OTTAWA SENATORS 58 21 28 9 51 BUFFALO SABRES 60 17 32 11 45 Zahod: T Z P PK To VEGAS GOLDEN KNIGHTS 59 39 16 4 82 NASHVILLE PREDATORS 59 36 14 9 81 WINNIPEG JETS 60 35 16 9 79 SAN JOSE SHARKS 60 33 19 8 74 DALLAS STARS 59 34 21 4 72 ST. LOUIS BLUES 61 34 23 4 72 MINNESOTA WILD 59 32 20 7 71 LOS ANGELES KINGS 60 33 22 5 71 ------------------------------------- ANAHEIM DUCKS 61 30 20 11 71 CALGARY FLAMES 60 30 21 9 69 COLORADO AVALANCHE 59 32 23 4 68 CHICAGO BLACKHAWKS 60 25 27 8 58 VANCOUVER CANUCKS 60 23 30 7 53 EDMONTON OILERS 59 24 31 4 52 ARIZONA COYOTES 59 17 32 10 44

S. J.