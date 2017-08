Dimec korak za korakom tudi do boja za mesto prvega centra

Gašper Vidmar odličen mentor

21. avgust 2017 ob 10:40

Ljubljana - MMC RTV SLO

V košarkarski reprezentanci je mesto prvega centra rezervirano za Gašperja Vidmarja, njegova menjava pa je letos Žiga Dimec, ki je pred debijem na velikih tekmovanjih.

"Vse poteka zelo v redu. Na mojem položaju je najprej Gašper, potem pa sem od centrov že jaz. Dobivam veliko priložnosti in misli, da tisto, kar mi trener nameni, tudi v redu izkoristim. Sem zadovoljen," je povedal 23-letni center iz okolice Celja.

211 centimetrov visoki košarkar je bil z reprezentanco že lani, ko je Slovenija suvereno opravila s kvalifikacijami za letošnje evropsko prvenstvo. Tedaj je zbral tudi prvi uradni nastop za izbrano vrsto, ko je proti Bolgariji odigral dobrih osem minut in vpisal šest točk. Zaradi lanske izkušnje mu je letos tudi bistveno lažje: "Zagotovo je dobrodošlo, da imaš za sabo že kvalifikacije. Je lažje, ker sem bil že lani poleg, da ni takoj preskok iz slovenske lige na EuroBasket, kar bi bil mogoče prevelik korak. Dobro je, da se gre postopoma in se lažje navadiš."

Lani je bil Dimec tretji center, ko je bil v reprezentanci še Alen Omić, s katerim sta tvorila centrski dvojec tudi v mlajših selekcijah. Zdaj, ko je mesto naturaliziranega košarkarja zasedel Anthony Randolph, ki je v osnovi krilni center, a lahko s svojo višino igra tudi na petici, pa je tako večjo priložnost dočakal tudi Dimec: "Gašper Vidmar je seveda odličen mentor. Lepo je s takim centrom trenirati. Vsak dan imava dobre boje in veliko se naučim, saj je zelo izkušen center, ki je dal že veliko čez. Zame in za moj razvoj je to zelo dobrodošlo. Tudi Randolph je odličen igralec in velika okrepitev za Slovenijo, saj smo bili na štirici malce "tanki"."

Čeprav je do prvenstva še dober teden in ima Igor Kokoškov na pripravah še 14 igralcev, pa se zdi, da je mesto v končni dvanajsterici za Dimca že potrjeno. Košarkar sicer ostaja previden, a je nad priložnostjo, ki se mu ponuja, navdušen: "Evropsko prvenstvo seveda predstavlja velik izziv, še posebej, če gledam za naprej, bo to odlična popotnica za mojo kariero. To bo velik korak za prihodnost, še posebej, ko bom šel enkrat v tujino. Zagotovo bo to tudi pomagalo pri izbiri novega kluba. Vsak si želi predstavljati svojo državo in zastopati Slovenijo pomeni res veliko čast."

Samozavest z zaupanjem trenerja raste

Dimčeva naloga med letošnjo akcijo je, da, ko na parketu ni Vidmarja, zagotavlja čvrstost pod obročema in dober skok. Za zdaj je svoje delo na pripravljalnih akcijah opravil povsem korektno: "Samozavest seveda raste, kot ti trener zaupa in te v igri pusti tudi ob koncu tekem. Raste tudi, ko dobro odigraš in imaš soigralce, ki te ves čas bodrijo. Iz dneva v dan pričakujemo, da bo igra boljša. Seveda to še ni to, kar si želimo. Veliko je še napak in prostora za napredek. Do prvenstva moramo napake odpraviti, saj tam šteje vsaka tekma. Na papirju sta najmočnejša nasprotnika Francija in Grčija, toda vsakega, če ima slab dan, lahko premagaš. Seveda velja tudi obratno, z vsakim lahko izgubiš."

Nekdanji košarkar Zlatoroga in Rogaške zadnji dve leti igra v Novem mestu. Zadnja sezona, kar se tiče klubskega rezultata, ni bila uspešna, saj je Krka izpadla iz Lige ABA, poslovila pa se je tudi v polfinalu državnega prvenstva. Dimec ostaja na Dolenjskem, saj ga s klubom še veže pogodba: "Mislim, da iz leta v leto napredujem. Počasi mislim, da sem tudi pripravljen na višjo stopničko. Letos me torej čaka še druga ABA liga in želim, d bo sezona uspešna. Imam še enoletno pogodbo, nato pa upam na tujino in klub, ki bi morda igral v evropskem tekmovanju."

Vidmar je napovedal, da se po prvenstvu poslavlja od reprezentančne majice, spremenjen pa je zdaj sistem kvalifikacij za velika tekmovanja. Tako zagotovo v prihodnosti večja vloga čaka tudi Dimca: "Korak za korakom. Zdaj sem drugi center, nekoč pa sem se pripravljen recimo boriti tudi za mesto prvega. Tu je še Omić ali kdor koli bo naturaliziran."

Tilen Jamnik