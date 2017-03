Berlin Ankari: Nacistične primerjave so nesprejemljive

Turki 16. aprila o uvedbi predsedniškega sistema

20. marec 2017 ob 16:29

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemčija je obsodila izjave turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana, ki je dejal, da nemška kanclerka Angela Merkel uporablja nacistične metode.

Kot so poudarili v Berlinu, so nacistične primerjave nesprejemljive. Hkrati so dali vedeti, da si ne želijo poglobiti spora z Ankaro. Kot je dejala namestnica tiskovnega predstavnika nemške vlade Ulrike Demmer, Merklova ne bo ukrepala proti njej osebno uperjenim Erdoganovim nacističnim očitkom.

Berlin se ne bo pustil sprovocirati

Dodala je, da nemška vlada budno spremlja dogajanje in vztraja pri stališču, da so nacistične primerjave, ne glede na to, v kakšni obliki so, nesprejemljive. Iz nemškega zunanjega ministrstva so ob tem sporočili, da Berlin ne bo vstopil v spiralo medsebojnih provokacij, katerih namen je zgolj povečati podporo Erdoganu med Turki v tujini.

Kasneje se je oglasila tudi Merklova sama in opozorila, da bi Nemčija lahko prepovedala prihodnje predreferendumskem shode turških politikov na svojem ozemlju, če Ankara ne bo prenehala z nacističnimi obtožbami na račun Berlina.

Tovrstne žalitve se morajo končati in tu ne gre za vprašanje če ali toda. Nemčija si pridružuje pravico do vseh potrebnih ukrepov, vključno s prevetritvijo že izdanih dovoljenj za predreferendumske dogodke, je ob tem še dejala nemška kanclerka.

Erdogan napadel Merklovo

Erdogan je v nedeljo Merklovo prvič osebno obtožil, da uporablja nacistične metode do Turkov v Nemčiji ter turških ministrov in poslancev, ki potujejo v Nemčijo. Odnosi med Turčijo in Nemčijo so se začeli krhati zaradi nedavnih odpovedi nastopov turških ministrov na predreferendumskih dogodkih v Nemčiji. Odnosi so dodatno zaostreni tudi zaradi aretacije nemško-turškega dopisnika Deniza Yücela.

Turki bodo 16. aprila na referendumu odločali o ustavnih spremembah, s katerimi naj bi v državi uvedli predsedniški sistem. O ustavnih spremembah bo lahko odločalo tudi približno 2,9 milijona Turkov, ki živijo v tujini, približno polovica od teh v Nemčiji.

A. V.