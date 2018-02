Erdogan: Turško obstreljevanje sprožilo umik sirskih borcev na obrobje Afrina

Poročila o novih civilnih žrtvah v Vzhodni Guti

20. februar 2018 ob 13:52,

zadnji poseg: 20. februar 2018 ob 18:34

Damask - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Turška tiskovna agencija Anadolu poroča, da se je konvoj sirskih provladnih borcev, ki je vstopil v Afrin, po "opozorilnem ognju" umaknil. Sirska vlada medtem nadaljuje napade na Vzhodno Guto, od koder poročajo o novih civilnih žrtvah.

O vstopu sirskih provladnih borcev v Afrin je poročala sirska državna televizija. Vstop sirskih borcev v Afrin je potrdil tudi tiskovni predstavnik sirske kurdske milice YPG (Ljudske zaščitne enote) Nouri Mahmoud in sporočil, da bodo prorežimske sile zavzele položaje ob meji in sodelovale pri varovanju ozemeljske celovitosti Sirije in njenih meja.

Vodja Sirskega obsevatorija za človekove pravice Rami Abdel Rahman je sporočil, da gre za več sto sirskih borcev.

Turška vojska je takoj po prihodu provladnih sil začela obstreljevati območje vstopa v Afrin. Provladne sirske sile so se po turškem obstreljevanju umaknile z območja, je poročala turška tiskovna agencija Anadolu. Turki so namreč proti sirskim borcem večkrat "opozorilno ustrelili", ti pa so se umaknili približno deset kilometrov daleč od mesta Afrin.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je potrdil, da je nekaj provladnih borcev poskusilo vstopiti v Afrin, a so se po streljanju turške vojske morali umakniti.

Kurdski viri so pretekli konec tedna poročali o sklenitvi dogovora z vlado v Damasku, v skladu s katerim naj bi ta na območje poslala vojaške sile, da bi ustavili ofenzivo Oljčna vejica, ki jo je Turčija začela pred mesecem dni. Sirska državna tiskovna agencija je v torek poročala, da bo vlada v Afrin poslala "narodne enote", vendar ni jasno, ali gre za pripadnike sirske vojske.

Sirske provladne sile in kurdske sile (YPG) so se do zdaj v sirski vojni izogibale večjim spopadom, vendar imata sirska vlada pod predsednikom Bašarjem Al Asadom in kurdska samouprava v Afrinu zelo različne poglede na prihodnost Sirije.

Kljub Erdoganovim trditvam prišlo do namestitve

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je sicer predtem sporočil, da je bila v ponedeljek po pogovorih z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom namestitev sirskih provladnih sil v Afrinu ustavljena, čeprav je do nje danes vseeno prišlo.

Ustavitev je takrat potrdil tudi član lokalnega sveta v Afrinu Sulejman Džafar. "Pogajanja potekajo že teden dni, vendar Rusi ne dovolijo, da bi bil dogovor uresničen," je dejal Džafar in dodal, da imajo "zanesljive informacije, da je Rusija dala Turčiji zeleno luč, da uniči vse v Afrinu", je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Erdogan je v ponedeljek govoril tudi z iranskim predsednikom Hasanom Rohanijem. Turčija, Rusija in Iran so se dogovorili za srečanje svojih zunanjih ministrov 14. marca v Moskvi.

Nove civilne žrtve v Vzhodni Guti

Potem ko je bilo v uporniški sirski pokrajini Vzhodna Guta blizu Damaska v ponedeljek v napadih vladnih sil po poročanjih ubitih več kot 100 ljudi, naj bi jih bilo v torek ubitih še 50. Med žrtvami je več deset otrok.

O najmanj 100 ubitih v napadih vladnih sil v ponedeljek je poročal Sirski observatorij za človekove pravice, organizacija s sedežem v Veliki Britaniji, poroča BBC. Med ubitimi naj bi bilo tudi 20 otrok. Slovenska tiskovna agencija medtem navaja tuje agencije, ki poročajo, da je bilo žrtev 127, vključno z 39 otroki.

Glede na poročila o tako visokem številu žrtev je bil ponedeljek eden najsmrtonosnejših dni v tem predmestju Damaska po začetku vladne blokade leta 2013.

Medtem so se zgodili že novi napadi na tem območju. Po informacijah Sirskega observatorija je ubitih 50 ljudi, med njimi 13 otrok. V napadih je bilo ranjenih več sto ljudi, največ v Vzhodni Guti od leta 2015. V zadnjih treh mesecih je po poročanju Guardiana na območju brez žrtev tega tedna umrlo 700 ljudi.

V ponedeljek so sirske sile bombardirale pet bolnišnic, med njimi tudi porodnišnico, so po poročanju Guardiana sporočile zdravniške organizacije.

Pod blokado okoli 400.000 ljudi

Gre za eno zadnjih območij v bližini Damaska, ki ga še nadzorujejo uporniki. V zadnjem času so sile sirskega predsednika Bašarja Al Asada okrepile napade na to območje in ga redno obstreljujejo, kot poroča francoska tiskovna agencija AFP, pa bodo v kratkem sprožile tudi kopensko ofenzivo nanj.

ZN je pozval h koncu bombardiranja, uslužbenec te organizacije pa je po poročanju BBC-ja dejal, da dogajanje uhaja izpod nadzora. Tako je ZN ostro obsodil obstreljevanje, katerega tarče so civilisti, in zahteval, da se nemudoma konča. Opozorili so, da gre za "nesmiselno človeško trpljenje", ki še poslabšuje že tako grozljiv humanitarni položaj za skoraj 400.000 prebivalcev Vzhodne Gute. Posebni odposlanec ZN-a za Sirijo Staffan de Mistura je posvaril pred nevarnostjo "drugega Alepa".

Eden zdravnikov v Vzhodni Guti je dogajanje označil za "pokol 21. stoletja". "Če je bila Srebrenica pokol 90. let in če so bili Halabdža, Sabra in Šatila pokoli 80. let, je Vzhodna Guta prav zdaj pokol tega stoletja," je dodal po poročanju Guardiana.

B. V., J. R.