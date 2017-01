Jammeh le zapustil Gambijo in odpotoval v Gvinejo

Počasen, a miren prenos oblasti

22. januar 2017 ob 08:46

Nekdanji gambijski predsednik Yahya Jammeh je po decembrskem porazu na predsedniških volitvah le prepustil oblast in zapustil državo. Odpotoval je v Gvinejo, od tam pa bo azil poiskal v Ekvatorialni Gvineji.

Jammeh, ki je bil predsednik 22 let, je na letališče prispel v velikem konvoju vozil in ob številnih podpornikih. Ob njegovem odhodu so bili vojaki, podporniki in drugi zbrani zelo čustveni, številni so tudi jokali.

Pred odhodom je Jammeh, ki je nekoč dejal, da bo Gambiji vladal milijardo let, v televizijskem nagovoru napovedal odstop, saj da "ni nujno, da bi bila prelita niti ena kaplja krvi". Številni Gambijci so veseli, da se je Jammeh poslovil, saj so njegovo vladavino doživljali kot diktaturo zaradi nespoštovanja človekovih pravic in svobode govora, poroča BBC.

Na volitvah je Jammeha premagal Adama Barrow, kar je dolgoletni voditelj Gambije sprva priznal, nato pa si je premislil in se skliceval na nepravilnosti v volilnem procesu, razglasil pa je 90-dnevne izredne razmere.

Grožnja z vojaškim posredovanjem

Podrobnosti dogovora oziroma obljub, danih Jammehu, ki so omogočile njegov odhod, niso znane, je pa obstajala resnična nevarnost vojaškega posredovanja držav v regiji. Svoje vojaške enote so v Gambijo poslale zahodnoafriške države, tudi Senegal, ki so grozile z nasilno odstavitvijo Jammeha, če ta ne bo mirno predal oblasti.

Marcel de Souza, predsednik Gospodarske skupnosti zahodnoafriških držav (Ecowas), je dejal, da se je vojaška operacija, v okviru katere so zahodnoafriške države v Gambijo poslale svoje enote v podporo Barrowu, končana. Del enot bo sicer ostal v Gambiji, da bi zagotovil varnost.

