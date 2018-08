Katar obtožuje Savdsko Arabijo, da Katarcev ne pusti na hadž

Romanje se začne v nedeljo

18. avgust 2018 ob 17:32

Doha - MMC RTV SLO

Katar obtožuje Savdsko Arabijo, da je njegovim državljanom preprečila, da bi se letos udeležili tradicionalnega romanja v Meko (hadž), saj naj bi jim Riad preprečil obvezno predhodno prijavo.

Po sistemu kvot bi se lahko letošnjega hadža, ki bo potekal med 19. in 24. avgustom, udeležilo 1.200 ljudi iz Katarja, a katarske oblasti opozarjajo, da jim je Savdska Arabija udeležbo na romanju onemogočila, piše Al Džazira.

Savdska Arabija ob Združenih arabskih emiratih, Bahrajnu in Egiptu sodi v skupino državo, ki so junija lani s Katarjem močno zaostrile odnose in za to zalivsko državico uvedle kopensko, zračno in pomorsko zaporo. Poleg tega so Katarcem prepovedale vstop v državo, a Riad trdi, da so za hadž naredili izjemo. Junija je tako savdsko ministrstvo za hadž odprlo spletno stran, na kateri bi se morali Katarci prijaviti za letošnje romanje v Meko, a ti opozarjajo, da je prijava nemogoča.

Riad: Katar skuša spolitizirati hadž

Abdulah Al Kabi iz katarskega odbora za človekove pravice je dejal, da so Savdijci onemogočili sistem, prek katerega katarske turistične agencije dobijo dovoljenja za romanje. "Letos katarski državljani in ljudje s stalnim prebivališčem v Katarju nimajo nobenih možnosti za udeležbo na hadžu. Registracija za vse romarje iz Katarja ostaja zaprta, tisti s stalnim prebivališčem v Katarju pa ne morejo dobiti niti vizuma," je dejal.

Več turističnih agencij iz Dohe je tako že nehalo ponujati pakete za romanje v Meko.

Savdski uradniki zavračajo obtožbe in trdijo, da skuša Katar spolitizirati dogodek, kot je hadž.

