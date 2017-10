Madrid odstavil celotno katalonsko vlado in vodstvo policije

Opoldne v Madridu shod v podporo enotnosti

28. oktober 2017 ob 09:14,

zadnji poseg: 28. oktober 2017 ob 10:19

Madrid/Barcelona - MMC RTV SLO, STA, Reuters

Španska vlada je v Kataloniji prevzela oblast. Pristojnosti dozdajšnjega katalonskega voditelja Carlesa Puigdemonta je predala v roke namestnici španskega premierja Sorayi Saenz de Santamaria.

Španska vlada je odlok objavila v uradnem listu. Zapisala je, da je Kataloniji uradno odvzela avtonomijo ter prevzela naloge in pristojnosti katalonske regionalne vlade. Večino nalog in pristojnosti predsednika in podpredsednika Katalonije, Carlesa Puigdemonta in Oriola Junquerasa, je prevzela namestnica španskega premierja Soraya Saenz de Santamaria, medtem ko so preostali ministri vlade premierja Mariana Rajoya prevzeli naloge in pristojnosti tistih katalonskih ministrstev, ki se vsebinsko prekrivajo z njihovimi resorji.

Puigdemont in vsi člani njegove vlade so bili obenem odstavljeni s svojih položajev. Skupno je bilo odstavljenih kar 150 sodelavcev katalonske vlade.

V uradnem listu je španska vlada sicer še ponovila, da bo pri vodenju Katalonije spoštovala načela preudarnosti in sorazmernosti ter določbe o katalonski samoupravi.

Pred tem sta bila ponoči odstavljena vodilna predstavnika katalonske policije Mossos d'Esquadra, njen prvi mož Josep Lluis Trapero in generalni direktor Pere Soler. Slednji naj bi že izpraznil svoje delovno mesto.

Špansko tožilstvo je poleg tega napovedalo, da bo v prihodnjih dneh vložilo obtožnico proti Puigdemontu zaradi upora, sodišče pa bo nato odločilo, ali jo bo sprejelo ali ne. V primeru obsodbe bi lahko Puigdemontu grozilo do 30 let zapora.

15 dni predvolilne kampanje

V spletni izdaji uradnega lista so poleg tega že tudi zapisane prve podrobnosti glede predčasnih regionalnih volitev v Kataloniji 21. decembra - med drugim to, da bodo imele stranke za volilni boj na voljo 15 dni, saj se bo ta uradno začel 5. decembra.

Gre za ukrepe, ki izhajajo iz petkove odločitve španskega senata, da prvič v zgodovini Španije sproži 155. člen ustave ter tako začasno odvzame avtonomijo Kataloniji in v njej prevzame neposreden nadzor. Po seji senata je Rajoy napovedal razpustitev katalonske vlade in parlamenta ter razpis regionalnih volitev 21. decembra.

Zdaj se postavlja predvsem vprašanje, ali bodo člani katalonske vlade spoštovali odlok Madrida in prostovoljno zapustili svoje položaje. Po pisanju katalonske Vanguardie naj bi imeli na voljo tudi pravne poti, da se uprejo odstavitvi.

Shodi za samoupravo in proti njej

Burnemu političnemu dogajanju v petek so sledili množični protesti tako zagovornikov kot nasprotnikov neodvisnosti v več katalonskih mestih, ki so se zavlekli pozno v noč. Udeležilo se jih je na tisoče ljudi. Največ ljudi, okoli 15.000, se je ponoči zbralo na shodu za neodvisnost pred poslopjem parlamenta v Kataloniji. Na manjših protestih skrajno desnih skupin, ki nasprotujejo neodvisnosti, pa je prišlo do izgredov, med drugim do razbijanja oken na zgradbi radia Catalunya. Izgredniki so tudi napadli nekaj mimoidočih in jih laže poškodovali.

Za danes ob 12.00 je v Madridu napovedano veliko zborovanje za enotnost Španije in v podporo ustavi.

