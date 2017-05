Med 19. in 25. junijem začetek prvega kroga pogajanj o brexitu

Pred pogajanji v Veliki Britaniji volitve

22. maj 2017 ob 18:58

Bruselj - MMC RTV SLO

Glavni pogajalec Evropske unije Michel Barnier poudarja, da je njegov cilj uspešen brexit. Po njegovih besedah se bo prvi krog pogajanj začel v tednu med 19. in 25. junijem.

Barnier je odgovoril britanskim politikom, v prvi vrsti ministru za brexit Davidu Davisu, ki so zagrozili, da se ne bodo pogajali, če bo Bruselj zastopal preveč trdna stališča pri finančni poravnavi. Britanski ministri so se jezno odzvali na možnost, da bi EU za plačilo obveznosti pri odhodu iz povezave, zahteval okoli sto milijard evrov, poroča BBC.

Ob tem je pogajalec EU-ja dodal, da poziva britanski vrh, naj ljudem objektivno pojasni, kaj bi pomenilo, če dogovora ne bi bilo. Poudaril je, da je izstop iz povezave britanska želja in da gre pri finančnem dogovoru preprosto za poravnavo računov. Barnier poudarja, da brexit ni navaden posel: "Novo partnerstvo je tisto, ki je pomembno. Ne smemo izgubiti te perspektive." Dodal je, da se mora objektivno predstaviti dejstva in številke brexita. "Čisti računi" so temelj vprašanja o zaupanju za izgradnjo odnosov v prihodnosti.

Ministri Unije so na sestanku v Bruslju naredili zadnji korak v pripravah in dali Barnierju zeleno luč, da lahko v juniju začne pogajanja o brexitu, piše BBC. Kot je povedal podpredsednik malteške vlade Louis Grech, ki je vodil sestanek, kratkost srečanja potrjuje enotnost sedemindvajseterice. V tednu, ko se bo začel prvi krog pogajanj, je tudi vrh Unije, na katerem bo Barnier lahko že poročal voditeljem držav članic.

Pred pogajanji v Veliki Britaniji volitve

EU poudarja transparentnost obeh strani pri pogajanjih. Poudarja, da je treba najprej doreči temeljna ločitvena vprašanja, šele nato se je mogoče začeti pogajati o prihodnjih odnosih. V prvem krogu pogajanj se bo EU osredotočil na tri ključna vprašanja, pravice državljanov, finančno poravnavo in mejo na irskem otoku, ki naj bi bila končana konec tega leta oziroma na začetku prihodnjega, piše STA.

Britanci bodo pred začetkom pogajanj volili novo vlado. Volitve bodo 8. junija, zdajšnja premierka Theresa May pa je poudarila pomembnost pogajanj: "Ne bomo smeli izgubljati časa. Ne bo časa, da bi vlada iskala svojo pot. Če ne bomo uspešni, bodo posledice za Veliko Britanijo in gospodarsko varnost vseh državljanov strašne. Če nam bo uspelo, bo prihodnost svetla."

T. J.