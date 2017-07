Nemčija: Zdravljenje Nobelovca Ljuja namesto zdravnikov vodijo varnostne službe

Kitajski zdravniki nasprotujejo mnenju ameriškega in nemškega strokovnjaka

11. julij 2017 ob 07:48

Peking - MMC RTV SLO/STA

Nobelovega nagrajenca za mir Lju Šjaoboja, ki je hudo bolan, sta v bolnišnici obiskala ameriški in nemški zdravnik, ki sta mnenja, da bi morali bolnika premestiti v tujino.

Najbolj znan kitajski politični zapornik ima raka na jetrih v zadnjem stadiju, ki so mu ga odkrili maja. Zaradi resnosti zdravstvenega stanja so Nobelovega nagrajenca prejšnji mesec iz zapora premestili v bolnišnico v Šenjangu. Bolnišnica v provinci Ljaoning je sporočila, da je Lju v kritičnem stanju, saj je njegov tumor na jetrih zrasel. Pojasnili so še, da so ga pripravljeni premestiti na oddelek intenzivne nege, ter dodali, da so "njegovo družino obvestili o vseh okoliščinah".

Po mednarodnem pritisku je Peking dvema zdravnikoma, Nemcu Markusu Büclerju z oddelka za kirurgijo Univerze v Heidelbergu in ameriškemu onkologu z Univerze v Teksasu Josephu Hermanju, dovolil, da sta pregledala stanje bolnika, poroča BBC. Ameriški in nemški specialist sta ocenila, da ga še vedno lahko premestijo v tujino.

V skupni izjavi sta zapisala, da bi se morala selitev zgoditi čim prej: "Medtem ko pri premestitvah katerega koli bolnika vedno obstaja tveganje, zdravnika menita, da je gospoda Ljuja mogoče varno premestiti z ustrezno zdravstveno oskrbo." Lju in njegova družina sta kitajske oblasti zaprosila, da mu dovolijo premestitev. Kitajski zdravniki so nasprotnega mnenja in pravijo, da je stanje preresno za potovanje na zdravljenje v tujino in mora ostati v domovini.

Nemčija: Zdravljenje vodijo varnostne službe

Medtem je bil na spletu objavljen videoposnetek, ki prikazuje ameriškega in nemškega zdravnika med obiskom Ljuja, zato so se že oglasili nemški uradniki in ostro obsodili kitajsko potezo. Berlin je z zgražanjem dejal, da je Peking ignoriral nemško željo, naj se pregled ne snema. Na videoposnetku sta tuja zdravnika, Ljujeva žena Lju Šja in več kitajskih zdravnikov ter medicinskih sester, piše BBC.

Nemško veleposlaništvo je podalo izjavo, s katero je "določene oblasti" obtožilo, da so posnele video in ga potem "selektivno predale določenim kitajskim državnim medijem". S tem so po mnenju Nemčije kršili zaupnost med zdravnikom in bolnikom. Nemčija je pred obiskom pisno zaprosila, da se pregled ne snema. Ob tem so dodali, da Ljujevo zdravljenje namesto zdravnikov vodijo varnostne službe: "Zdi se, da varnostni organi vodijo proces, ne pa zdravstveni strokovnjaki. S tem spodkopavajo zaupanje v oblasti, ki se ukvarjajo z Ljujem, kar je ključnega pomena za zagotovitev kar se da uspešnega zdravljenja."

Leta 2010 prejel Nobelovo nagrado za mir

61-letni Lju je bil ključni voditelj protestov na Trgu nebeškega miru leta 1989. Človekoljubni aktivist, literarni kritik in akademik je bil prvič zaprt za dve leti že po krvavih protestih leta 1989. Leta 2008 je nato sooblikoval peticijo, v kateri so pozivali k demokratičnim reformam na Kitajskem. Dva dni pred uradno objavo manifesta, imenovanega Listina 8, je policija Ljuja aretirala in ga zaradi rušenja državne ureditve obsodila na 11-letno zaporno kazen. Leta 2010 je prejel Nobelovo nagrado za mir (namesto njega so na podelitvi postavili prazen stol), kar je Kitajska označila kot poseg v njene notranje zadeve.

Takoj za tem so kitajske oblasti na hišni pripor obsodile Ljujevo soprogo Lju Šja, ki naj bi po navedbah virov zaradi osamitve trpela za hudo depresijo. Čeprav je v priporu že sedem let, je oblasti uradno še vedno niso obtožile ničesar. Mednarodna skupnost se že več let zavzema za izpustitev Ljuja in kritizira Kitajsko zaradi ravnanja z njim.

