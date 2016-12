Nemške oblasti izpustile pridržanega Tunizijca

Prvotni osumljenec se boji za življenje

29. december 2016 ob 21:11

Berlin - MMC RTV SLO/STA

Nemške oblasti so izpustile v sredo pridržanega Tunizijca, za katerega so sumili, da je sodeloval z domnevnim berlinskim napadalcem Anisom Amrijem. Kot je sporočilo tožilstvo, ne bodo vložili pripornega naloga, saj niso zbrali dovolj dokazov proti njemu.

Nemška policija je 40-letnega državljana Tunizije začasno priprla, ker je imel Amri shranjeno njegovo telefonsko številko in ker so sumili, da je njegov sodelavec.

Državno tožilstvo je medtem potrdilo pristnost videoposnetka, v katerem Amri prisega zvestobo skrajni skupini Islamska država (IS) in njenemu vodji Abu Bakru Al Bagdadiju. Preiskava je tudi potrdila, da je bila v tovornjaku nameščena posebna varnostna naprava za zaustavitev vozila ob trčenju, zato se je tovornjak ustavil že po približno 70 metrih. S tem je sodobna naprava preprečila še večjo tragedijo.

Domnevni napadalec, 24-letni Amri, je 19. decembra v Berlinu s tovornjakom zapeljal v množico na božičnem sejmu. V napadu je umrlo 12 ljudi, 50 jih je bilo poškodovanih. Amrija je nato ubila italijanska policija 23. decembra v Milanu med nočno patruljo - policisti so se mu približali, on pa je začel na njih streljati. Preiskovalci so ugotovili, da je bil kaliber orožja, ki ga je Amri uporabil v streljanju z italijansko policijo, enak tistemu, ki so ga našli v kabini tovornjaka.

Pot iz Nemčije v Italijo

Preiskovalci sicer primer še vedno preiskujejo, med drugim raziskujejo podrobnosti poti, ki jo je Amri ubral po napadu, iščejo pa tudi morebitne sodelavce. Italijanski premier Paolo Gentiloni je sporočil, da za zdaj še niso našli dokazov, da bi Amrija podpirala mreža iz Italije.

Amri naj bi iz Nemčije zbežal na Nizozemsko, od tam pa v Francijo, kjer so ga ujele nadzorne kamere na postaji v Lyonu, od koder naj bi se prek Chamberyja odpravil v Italijo. Za kratek čas naj bi se ustavil v gorskem mestecu Bardonecchia v bližini Torina, nato pa z vlakom odpotoval v Milano. Pot je nadaljeval z avtobusom še v bližnji Sesto San Giovanni, kjer je bil v streljanju s policijo v petek tudi ubit.

Berlinska policija je sicer po napadu sprva prijela 24-letnega pakistanskega prosilca za azil, Naveeda B., ki pa so ga po približno 24 urah izpustili, ko so ugotovili, da nimajo pravega. Z Amrijem ima skupno le starost in barvo kože, pravi. Naveed B. je zdaj spregovoril za Guardian in povedal, da se boji za svoje življenje in življenje svoje družine v Pakistanu. Naveed išče v Nemčiji azil, ker pravi, da so mu zaradi politične pripadnosti v domovini večkrat grozili s smrtjo, njegove bratrance umorili, večino njegovih sodelavcev pa aretirali.

K. S.