Srečanje Angele Merkel in Putina zaznamovali Severni tok 2, Ukrajina, Sirija

Putin: Severni tok 2 gospodarski, ne politični projekt

18. maj 2018 ob 22:01

Soči - MMC RTV SLO, STA

Ruski predsednik Vladimir Putin je v Sočiju gostil nemško kanclerko Angelo Merkel, s katero sta razpravljala predvsem o plinovodu Severni tok 2, Ukrajini in Siriji.

Putin je na novinarski konferenci po pogovorih zagotovil, da bo Rusija nadaljevala dobavo zemeljskega plina čez Ukrajino tudi po izgradnji plinovoda Severni tok 2. "Nadaljevali bomo dobavo plina (čez Ukrajino), dokler bo ekonomsko upravičena," je izjavil ruski predsednik.

Angela Merkel je dejala, da je treba ohraniti vlogo Ukrajine kot tranzitne države, in dodala, da je Nemčija pri tem pripravljena odigrati svojo vlogo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ruski Gazprom načrtuje pod Baltskim morjem gradnjo dodatnega plinovoda do Nemčije. Plinovod, ki so ga poimenovali Severni tok 2, naj bi bil zgrajen prihodnje leto in bo omogočil zmanjšanje tranzita plina čez Ukrajino do Evrope.

Nemčija želi zagotovila za Ukrajino

Nemčija je projekt podprla, a je nemška kanclerka prejšnji mesec izjavila, da se gradnja Severnega toka 2 ne more nadaljevati brez zagotovil za Ukrajino.

Nemčija na Severni tok 2 gleda kot na poslovni projekt, je dejala, a so tudi drugi vidiki, tako da je treba razmisliti o zagotovilih za Ukrajino. Putin je medtem poudaril, da sam v Severnem toku 2 vidi gospodarski, in ne politični projekt.

Rusija je v preteklosti zaradi spora o cenah ustavila dobavo plina Ukrajini, kar je vplivalo na oskrbo s plinom v številnih evropskih državah.

Modre čelade na vzhod Ukrajine?

Voditelja sta govorila tudi o morebitni napotitvi mirovnih sil ZN-a oziroma modrih čelad na vzhod Ukrajine. Ustrezen predlog naj bi izdelali zunanji ministrstvi obeh držav.

Putin se je pri tem zavzel za uresničevanje mirovnega sporazuma iz Minska. Zagotovil je, da bodo "nadaljevali svoje delo v okviru normandijske četverice", v kateri sta poleg Rusije in Nemčije še Francija in Ukrajina. "Mirovni načrt nima alternative," je še dejal. Ob tem je napovedal skorajšnje srečanje predsednikov držav in vlad četverice, vendar datum še ni določen.

Na vzhodu Ukrajine od leta 2014 potekajo spopadi med proruskimi separatisti in ukrajinsko vojsko. Berlin, Moskva, Pariz in Kijev so leta 2015 v Minsku dosegli dogovor o mirovnem sporazumu, vendar je njegovo uresničevanje že dalj časa v slepi ulici.

Razlastitev beguncev?

Glede Sirije je nemška kanclerka dejala, da bi morala Rusija izkoristiti svoj vpliv na Damask in doseči, da bi preprečili razlastitev sirskih beguncev. Zakon, sprejet na začetku aprila, namreč predvideva, da se morajo Sirci v nekaj tednih prijaviti v svojem domačem kraju, sicer jim bodo odvzeli njihovo stanovanjsko nepremičnino. "To bi bila velika ovira za vrnitev," je poudarila kanclerka Nemčije, v kateri je veliko število beguncev iz Sirije.

Putin in Angela Merkel sta govorila tudi o iranskem jedrskem sporazumu, iz katerega so se ZDA po odločitvi predsednika Donalda Trumpa umaknile. Tako Nemčija kot Rusija nameravata kljub temu spoštovati sporazum, poroča DPA.

B. V.